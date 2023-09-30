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提振國際旅遊 中將恢復免簽、增更多免簽國家

中國新聞組／北京30日電
上海虹橋機場日前豎立起歡迎境外旅行社到來的牌坊。（中新社）
上海虹橋機場日前豎立起歡迎境外旅行社到來的牌坊。（中新社）

中國自疫情解封後，赴華的旅客量持續上升，但總量仍回不到2019年疫情前的盛況。中國國務院29日發布了「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展的若干措施」，文件顯示，中國將恢復免簽政策，並考慮將更多國家列入免簽單，以協助提振疫情後的旅遊業務。

新華社報導，「若干措施」從5個方面提出30條推動旅遊業高品質發展的工作措施。

一是加大優質旅遊產品及服務供給，促進文化及旅遊深度融合發展，實施美好生活度假休閒工程，實施運動旅遊精品示範工程，進行鄉村旅遊提質增效行動，發展生態旅遊產品，拓展海洋旅遊產品，優化旅遊基礎建設投入，盤活閒置旅遊項目。

二是激發旅遊消費需求，改善旅遊消費環境，改善消費惠民政策，調整優化景區管理，改善旅遊交通服務，有序發展夜間經濟，促進區域合作連結。

第三是加強入境旅遊工作，實施入境旅遊促進計畫，優化簽證和通關政策，恢復和增加國際航班，完善入境旅遊服務，優化離境退稅服務，發揮旅遊貿易載體作用。

四是提升產業綜合能力，支持旅遊企業發展，加強導覽隊伍建設，提升旅遊服務質量，規範旅遊市場秩序。五是保障措施方面，要健全旅遊工作協調機制，強化政策保障，擴大融資管道，加強用地、人才保障，做好旅遊安全監管，改善旅遊統計制度。

法廣網引述華爾街日報報導指出，在中國重新開放邊境半年後，赴華的國際旅客仍然不如預期，這是中國與西方漸行漸遠的又一跡象，長期可能成為負面影響。前來中國的海外遊客和商務人士減少，同時意味外國人目睹中國情況和與當地人交流的機會減少，而這是緩解地緣政治緊張局勢的一個重要因素。

疫情 國務院 華爾街

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