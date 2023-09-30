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美內調亞太副助卿藍墨客 接涉中事務

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院東亞局副助卿藍墨客（Mark Lambert）轉調負責中國與台灣事務，並兼任中國事務協調處處長。（取材自國務院網站）
美國國務院東亞局副助卿藍墨客（Mark Lambert）轉調負責中國與台灣事務，並兼任中國事務協調處處長。（取材自國務院網站）

美國國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿懸缺月餘，國務院29日宣布，由管理日韓事務副助卿藍墨客（Mark Lambert）轉任，同時，藍墨客將兼任中國事務協調處處長；國務院稱中國為美國當前面臨最複雜和重要的地緣政治挑戰。

藍墨克2021年8月30日出任副助卿，負責區域包含日本、南韓、蒙古、澳洲、紐西蘭，以及太平洋島國；藍墨客曾任職國務院國際組織局、任北韓事務特使，派駐越南、泰國、日本，並兩度派駐北京，協助應對北韓飛彈與核子試驗議題，改善美國與越南關係，並在派駐北京期間推動人權議題。

原任中國處處長與中國與台灣事務副助卿的華自強（Rick Waters）於6月去職，8月加入美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底宣布成立「中國事務協調處」（Office of China Coordination），簡稱「中國處」（China House），底下有三個主要團隊，分別處理美中傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國之外的全球涉中事務。

路透日前報導，國務院在發生偵察氣球事件後延後了對中國的制裁行動，打擊了中國處的士氣。

國務院聲明，中國處目標在落實國務院「投資國內、結交盟友與對中競爭」的做法，並促進開放且具包容性的國際體系；布林肯與國務院領導階層致力於確保美國擁有足夠的人才、手段和資源以落實美國對中國的政策和戰略，並稱中國為美國當前面臨最為複雜和重要的地緣政治挑戰。

國務院 越南 北京

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