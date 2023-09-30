美設投資禁令 中業界提意見「設限將損自身利益」

針對美國祭出投資禁令，中國貿促會表示，工商界已正式向美方提交意見，希望對方審慎考慮相關規則，並稱美方的自我設限，最終損害的是自身利益。（美聯社）

美國總統拜登 8月初簽署行政命令，限制美國對中國敏感技術領域的投資 後，美國財政部 接著解釋了相關立法計畫，並展開為期45天的公開意見徵詢，評論至9月28日截止。中國國際貿易促進委員會發言人表示，中國工商界已正式向美方提交意見，希望美國政府切實聽取理性聲音，審慎考慮相關規則，並稱美方的自我設限，最終損害的是自身利益。

拜登日前簽署的命令授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子運算和人工智慧等三大領域，對中國企業的投資，並要求美企就其他科技領域在中國的投資情況向美政府進行通報。同時，中國、香港與澳門，被列入「受關注」的國家與地區。這項禁令意味著中美高科技博弈已從「出口管控」擴展至「投資管控」。

央視報導，中國貿促會發言人近日針對該投資禁令發表談話。他表示，中國貿促會、中國國際商會呼籲美方尊重市場經濟法則及公平競爭原則，強調投資禁令將危害兩國正常商業往來及全球產業鏈的安全與穩定。中國國際商會已代表中國工商界向美方正式提交了評論意見。

中國貿促會發言人指出，美投資禁令將中國列為目前該禁令下唯一的「受關注國家」，將相關行業稱為「具有重大國家安全影響的特定敏感技術領域」，在受限的投資主體、對象以及交易類型上，規定模糊寬泛，對民用和軍民目的實行不加區分「一刀切」式的投資監管。

中國貿促會發言人表示，這種做法不僅使相關交易增加交易風險與合規成本，具有極大的不確定性，而且將破壞目前高度依賴全球分工與合作的產業鏈。他強調，中國是半導體、人工智慧、量子資訊科技全球產業鏈中不可忽視的重要一環，美方的自我設限將使美國企業在國際競爭中受損，妨礙技術進步，最終損害美國的自身利益。

中國貿促會發言人提到，中國工商界始終認為，開放自由的市場准入和平等的良性競爭是經濟發展的基石，自由公平的國際經濟秩序和穩定的全球分工與合作是全球工商界的共同利益所在，合作共贏是中美產業界的共同願景，願與包括美國在內的各國產業加強交流，共謀發展。

此前，針對美國投資禁令，中國商務部發言人曾批評，美方打著「去風險」的幌子在投資領域進行「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈、供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

中國駐美使館發言人劉鵬宇則抨擊美禁令損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。他強調，中美經貿關係的本質是互利共贏的，雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分。