高層將領頻消失 美媒：習權力局限「掌握不如想像徹底」

中共 人民解放軍 過去兩個月發生一連串高層將領從公眾視野消失,其中包括了國防部長李尚福、戰略火箭軍司令員和政委跟解放軍軍事法院院長。鑒於中共總書記習近平 一直被視為鄧小平之後最具權力的軍隊領導人,以及他在上任初期堅決致力剷除瀆職,這些失蹤事件令人感到意外。

但根據「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌26日刊登的美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠(Joel Wuthnow)專文,事實上,這類事件不只持續發生,而且還影響到解放軍一些最敏感的環節,展現了習近平的權力存在侷限性。事件反映習近平對軍隊高層不信任,懷疑軍隊的作戰能力,而不確定若動武是否能達到預期效果,從而影響他對發動戰事的決定。

吳志遠在文章指出,習近平與中共長期賦予解放軍很大的自主權來管理自己的事務,允許解放軍高度獨立有助於確保他們在政治上服從習近平與中共,但因為沒有外部與文職的制衡,也為瀆職與問責不力的加劇創造了條件。

習近平在2012年開始擔任中央軍委主席後,清除貪腐或政治忠誠可疑(或兩者皆有)的高層軍官就是他的主要工作,他推動的反腐行動在2013年至2016年間抓了最少45名高層軍官,其中包括前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄,調查此後變得不那麼常見,促使外界認為習近平初期內部清洗的工作基本上取得成功。

然而,解放軍高層最近再傳遭到清洗,雖然細節依然模糊不清,但外界推測每個近期出事職位的候選人本會受到最嚴格的審查與習近平的親自批准。這些人的失蹤反映出習近平對麾下一些最高層官員信心不足,而他未能確保這些關鍵角色的合規性,不只引發外界質疑習近平在更廣泛管理解放軍的成功,也表明他對解放軍的掌握可能不如想像的那麼徹底。

這類對手下能力與他們在設備顯然管理不善的疑慮,可能會影響習近平對發動衝突風險的計算,讓他不那麼確定決定動武能否達到預期的結果。只要習近平懷疑手下將領正在講述的己方能力敘述,他對解放軍的不信任將有可能影響他對發動戰事的決策。

Why are #China's generals disappearing and what does it imply for party-army relations under #Xi Jinping?

I address in a new @ForeignAffairs piece https://t.co/Ax6jJ0QbUW



Short thread (1/6)