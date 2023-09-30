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IMF估中經濟回穩 GDP增5%

記者陳宥菘／綜合報導
中國經濟放緩，國際貨幣基金組織28日指出，從最近的數據可觀察到中國經濟轉趨穩定的跡象。圖為民眾在國際農產品交易會選購特色農產品。（新華社）
中國經濟放緩，國際貨幣基金組織28日指出，從最近的數據可觀察到中國經濟轉趨穩定的跡象。圖為民眾在國際農產品交易會選購特色農產品。（新華社）

中國經濟放緩，國際貨幣基金組織（IMF）28日指出，從最近的數據可觀察到中國經濟轉趨穩定的跡象，但相信如果中國採取措施改革經濟增長模式，從促投資轉向提振消費支出，中國可以在中期內加速成長。

路透報導，IMF首席發言人科扎克（Julie Kozack）在例行記者會作出上述表示。目前，IMF仍維持中國今年經濟增長能實現5%左右的預測，詳細內容將於10月10日與世界銀行舉行的年會上發布。

科扎克指出，在人口老化和生產力增長放緩等因素下，中國經濟增速將在中期內放緩至3.5%左右。不過，通過經濟改革可使經濟加速增長，呼籲中國抓住機遇，以短期宏觀經濟政策支持，以及中期改革來實現經濟再平衡。

報導指出，IMF的觀點與部分分析師看法一致。因為中國在新冠疫情後的復甦蹣跚，加上房地產業的大幅下滑，打壓了消費者需求。長達數十年的基礎建設熱潮導致債務積壓，而低迷的私人企業不願投資。有分析認為，隨著人口老化和生產力增長放緩，中國陷入日本式停滯的風險愈來愈大，因而主張透過更強勁的消費支出，以提振經濟成長。

IMF指從近期數據可觀察到中國經濟轉趨穩定，但若採取措施加大改革，專注提振消費支...
IMF指從近期數據可觀察到中國經濟轉趨穩定，但若採取措施加大改革，專注提振消費支出，可以加速中期經濟增長。圖為IMF總裁喬治艾娃。（美聯社）

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前受訪時亦表示，IMF計畫敦促中國政府轉變經濟增長模式，改以提振疲軟的國內消費為主，同時解決陷入困境的房地產與地方政府債務等拖累中國和全球經濟增長的問題。

人行暗示貨幣政策寬鬆

另外，中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開的第三季例會，對宏觀政策的表態更積極進取，會上提到「促進物價低位回升」、「保持物價在合理水準」等，這暗示貨幣政策有進一步寬鬆的空間和可能性。

證券時報報導，上述例會對外公布的內容，通常被金融市場視為探究中國央行下階段貨幣政策取向的「前哨站」，字裡行間表述的細微變化，都透露著官方對經濟形勢和政策意圖的微妙態度。

報導指出，措辭的調整不僅亮明了人行對當前物價水平偏低、需要回升到「合理水平」的態度，更暗含了貨幣政策將有進一步寬鬆的空間和可能性。

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