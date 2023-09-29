李尚福消失1個月 中防部10個字回應疑問

李尚福已消失一個月。（歐新社）

傳聞多時的中國國防部 長李尚福 下落，終於得到官方具體回應。對於李尚福是否「落馬」，國防部28日表示，「你談到的情況我不了解」。而官方宣布「香山論壇」即將於10月底在北京舉行，對李尚福是否參加，官方則說，「進一步消息會適時發布」。在北京舉行的國慶招待會，李尚福也未現身。

上述回應是國防部發言人吳謙28日下午在例行記者會上的最新說法。面對媒體詢問李尚福的下落，外交部發言人毛寧9月中旬曾數度指出「無法理解你所提到的情況」，此次國防部發言人的回應如出一轍。

吳謙答覆極為簡單，沒有實質內容，顯然是避免正面回答。美媒觀察認為，這也是一種態度，顯示中共 高層仍然沒有就李尚福的問題作出處理。

而中共軍委改革和編制辦公室9月22日已在軍媒「解放軍報」撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

現年65歲的李尚福在中共二十大後當選中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和擔任防長兼國務委員，目前任職才約半年，自8月29日於北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已一個月沒有公開露面，並引起各界猜測。此前包含金融時報、路透社都曾報導李尚福已被解職調查、或者早就於9月7日就以「健康因素」缺席中越防務會議。

李尚福是2023年夏天第二位傳出已「出事」中共副國級幹部（國務委員），稍早在消失一個月後，原任外長秦剛於7月底被免除外長職務，迄今仍未現身。

李尚福日前在第11屆莫斯科國際安全會議上致詞。（取材自環球網）

港媒指出，中共政治局27日的第八次集體學習，央視新聞畫面也沒有李尚福，也沒有秦剛，顯示二人的「失聯」狀態還沒結束。而5月到7月的三次集體學習時，李尚福都有出現在新聞畫面，坐在公安部長王小洪、國務院秘書長吳政隆中間。

此前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人也在7月底無預警被卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也都被查；國防部在8月31日的記者會上首度回應表示「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節，9月28日的記者會上仍有外媒記者提問此事，但吳謙僅建議記者查閱上個月的記者會內容。