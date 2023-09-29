我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉預收租屋押金詐20多萬 南加華女被捕

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

李尚福消失1個月 中防部10個字回應疑問

特派記者廖士鋒／北京29日電
李尚福已消失一個月。（歐新社）
李尚福已消失一個月。（歐新社）

傳聞多時的中國國防部李尚福下落，終於得到官方具體回應。對於李尚福是否「落馬」，國防部28日表示，「你談到的情況我不了解」。而官方宣布「香山論壇」即將於10月底在北京舉行，對李尚福是否參加，官方則說，「進一步消息會適時發布」。在北京舉行的國慶招待會，李尚福也未現身。

上述回應是國防部發言人吳謙28日下午在例行記者會上的最新說法。面對媒體詢問李尚福的下落，外交部發言人毛寧9月中旬曾數度指出「無法理解你所提到的情況」，此次國防部發言人的回應如出一轍。

吳謙答覆極為簡單，沒有實質內容，顯然是避免正面回答。美媒觀察認為，這也是一種態度，顯示中共高層仍然沒有就李尚福的問題作出處理。

而中共軍委改革和編制辦公室9月22日已在軍媒「解放軍報」撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

現年65歲的李尚福在中共二十大後當選中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和擔任防長兼國務委員，目前任職才約半年，自8月29日於北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已一個月沒有公開露面，並引起各界猜測。此前包含金融時報、路透社都曾報導李尚福已被解職調查、或者早就於9月7日就以「健康因素」缺席中越防務會議。

李尚福是2023年夏天第二位傳出已「出事」中共副國級幹部（國務委員），稍早在消失一個月後，原任外長秦剛於7月底被免除外長職務，迄今仍未現身。

李尚福日前在第11屆莫斯科國際安全會議上致詞。（取材自環球網）
李尚福日前在第11屆莫斯科國際安全會議上致詞。（取材自環球網）

港媒指出，中共政治局27日的第八次集體學習，央視新聞畫面也沒有李尚福，也沒有秦剛，顯示二人的「失聯」狀態還沒結束。而5月到7月的三次集體學習時，李尚福都有出現在新聞畫面，坐在公安部長王小洪、國務院秘書長吳政隆中間。

此前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人也在7月底無預警被卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也都被查；國防部在8月31日的記者會上首度回應表示「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節，9月28日的記者會上仍有外媒記者提問此事，但吳謙僅建議記者查閱上個月的記者會內容。

按照中共軍隊慣例，通常國防部長係由排名第一的軍委委員兼任，目前排在李尚福之後的軍委委員是軍委聯合參謀部參謀長劉振立，但在2008年以前，防長曾由中央軍委副主席兼任，如遲浩田、曹剛川等，目前現任的2位軍委副主席為張又俠、何衛東。

中國國防部發言人吳謙28日下午，就記者提問李尚福問題稱「你談到的情況我不了解」。...
中國國防部發言人吳謙28日下午，就記者提問李尚福問題稱「你談到的情況我不了解」。（記者廖士鋒／攝影）

李尚福 國防部 中共

上一則

經濟放緩 中國黃金周出遊「內熱外冷」 官方估日均逾億人次

下一則

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

延伸閱讀

李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應

李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應
中國防長李尚福再度缺席活動 傳已被取代、解放軍高層將大調整

中國防長李尚福再度缺席活動 傳已被取代、解放軍高層將大調整
港媒：解放軍一批將領受查 李尚福、魏鳳和等5人被點名

港媒：解放軍一批將領受查 李尚福、魏鳳和等5人被點名
接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了