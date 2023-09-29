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建政74周年 習喊話：實現祖國統一 任何勢力都阻擋不了

記者陳政錄／綜合報導
「慶祝中華人民共和國成立74周年」招待會28日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平出席並發表重要講話。（新華社）
「慶祝中華人民共和國成立74周年」招待會28日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平出席並發表重要講話。（新華社）

中共總書記習近平28日晚在建政74周年招待會聲稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展。同時也重彈「實現祖國完全統一」是「任何勢力都阻擋不了的」的舊調。

據新華社報導，中國28日晚間在北京人民大會堂舉辦「慶祝中華人民共和國成立74周年」招待會，習近平在會中依例提到涉台議題時，作上述表示。

習近平宣稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。「實現祖國完全統一是『民心所向、時代潮流、歷史必然』，是任何勢力都阻擋不了的」。

就港澳政策，習近平指出，要繼續全面準確、堅定不移地「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢， 積極參與粵港澳大灣區建設，維持香港、澳門長期繁榮穩定。

他在提到內政時則說，要圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，加大民生保障力度，「著力擴大就業，解決好人民群眾急難愁盼問題」，加強對困難群體兜底幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，扎實推進共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

對外方面，習近平強調，要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，實踐真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動建構人類命運共同體， 同各國人民攜手努力，應對各種全球性挑戰，共創人類的美好未來。

習近平在致詞結尾說，「新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川」；「我們要堅定信心，振奮精神，團結奮鬥，繼續爬坡過坎、攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進」。

招待會由國務院總理李強主持，其他領導人趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席，約800名中外人士與會。

「慶祝中華人民共和國成立74周年招待會」28日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書...
「慶祝中華人民共和國成立74周年招待會」28日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平出席並發表重要講話。（新華社）

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