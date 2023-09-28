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針對TikTok？印尼頒新規 禁止社群媒體從事電子交易

中國新聞組／北京28日電
中國App「TikTok」開始在東南亞擴大電商業務。(路透)
中國App「TikTok」開始在東南亞擴大電商業務。(路透)

印尼貿易部長哈桑（Zulkifli Hasan）27日宣布，印尼已頒布新規，禁止社群媒體從事電子商務活動。美國之音指出，這項措施對於正在印尼加大投資推動電子商務的中國社交平台TikTok來說，顯然是新打擊。

報導引述路透指出，哈桑表示，印尼政府的決定是為了確保商業競爭的「公平和公正」，還要保護用戶的資料安全。哈桑警告，不能容許社群媒體同時擁有電子商務平台、商店和銀行等多種功能。

據報導，新規從周二開始生效，其目的是保護線下商家和市場，防止大型科技公司的直銷活動傷害印尼數以百萬計的中小企業的利益。包括TikTok在內的社群商務平台有一周的時間調整自己的業務，使其符合新規的要求。

印尼官員近來多次呼籲企業不要將社群媒體與電子商務活動混在一起，監管部門不容許社群媒體上的壟斷行為，影響到線下的商家，據報導，具體就是針對中國的短視頻應用產品TikTok。

三個月前，TikTok承諾今後幾年它將在東南亞，特別是印尼投資數十億美元，在抖音商店上建立電子商務平台。

TikTok在印尼擁有1.25億個活躍月用戶，並試圖將這些用戶變成一個龐大的用戶群，成為這家公司電子商務的一個重要的收入來源。TikTok的母公司是位於北京的中國科技企業字節跳動。

印尼 TikTok 社群媒體

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