中國首批App商店監管備案名單 未見蘋果 三星、華為入列

中國公布第一批行動應用程式（App）商店名稱及備案編號，但首批名單未見蘋果（Apple）。（路透）

中國國家互聯網信息辦公室27日公布第一批已完成向監管機構備案業務詳細資訊的行動應用商店名稱，美國之音指出，這表明中國網路監管機構已開始執行擴大行動應用監管的新規定。不過，此批名單中並未包括美國蘋果公司（Apple）的應用程式商店。

據報導，網信辦的公告稱其「依法依規組織進行應用程式分發平台備案管理工作」。公布的第一批「應用程式分發平台名稱及備案編號」的名單中有騰訊、華為 、螞蟻集團、百度、小米、三星等公司經營的26家應用程式商店。

對於未被列入此批名單，蘋果公司尚無相關回應。

北京 加強對應用程式的審查引發關注。去年6月，網信辦發布一項新規，要求應用程式商店提交業務詳情，並稱如果應用程式包含非法內容，將追究應用程式商店的責任。今年8月，中國工業和資訊化部發布另則通知，要求行動應用程式在3月底前完成備案。

本月早些時候，騰訊和華為等公司經營的應用程式商店，已開始要求其應用程式商店中的應用程式遵守新規定。

蘋果尚未透露在中國的應用商店將如何遵守北京的新規定。不過報導引述專家表示，蘋果的合規行動可能會導致數以萬計的應用程式從中國的蘋果應用商店中被刪除。

報導稱，過去幾年，北京一直在擴大對智慧型手機和行動應用程式使用的監管力道。中國現在要求行動應用程式商店和行動應用程式向政府提交業務詳細資訊。這些規定引起業界恐慌，認為在中國發布應用程式將會變得非常困難，許多應用程式還可能被下架。

長期以來，蘋果與中國政府保持良好的「共生關係」，中國不僅是蘋果最重要的市場，也是最大的生產基地。華爾街日報9月初率先披露中國官方要求公務員不得在工作中使用iPhone 。彭博也報導，相關限制並涉及有政府背景的組織和國有企業。白宮先前表示，他們認為中國試圖實施和擴大對iPhone實施政府禁令的措施是在報復美國。