「失去黨關懷」恒大許家印傳遭警監視居住 顯示中國經濟加速下滑

恒大集團董事局主席許家印傳出已被警方監視居住。 （路透資料照片）

彭博報導稱中國最大房地產 公司之一的恒大集團 董事局主席許家印已被警方監視居住。消息一出，立刻成為中國和世界主流媒體的焦點。美媒引述觀察人士分析說，許家印是一名有著30多年黨齡的中共黨員，這起事件顯示黨員商人如今失去黨的關懷。而在中國房地產公司不斷傳出債務危機情況下，也顯示中國經濟崩潰的多米諾骨牌倒下的速度正在加快，

自由亞洲電台報導，前中國民營企業家胡力任透露，他從恒大集團內部的職工處得知，許家印實際上早從2021年就已被控制，無法對外聯繫，主要是怕恒大這樣的大型企業涉及的債務問題引起金融波動。

美國華盛頓民間機構「資訊與戰略研究所」所長李恆青指出，許家印被監視，只是經濟向更壞情況發展的一個徵兆，對於挽救當前中國經濟的危局並沒有太大的作用；「這就是（經濟）垮起來的時候，就像多米諾骨牌倒下在加速，所以現在實際沒招。」他並擔憂，經濟下行的趨勢持續下去，可能引發大規模的民變。

曾在中國長期從事房地產業的劉金星表示，他不太相信許家印已被置於監視居住，因為這「實際上是跟現在大的政策環境相違背的。」他認為，許家印這些人是民營經濟的標竿，大家在看著他們，如果真把許家印抓了，會在全社會的民營企業家群體中產生一種和政策相反的效應。

美國之音指出，受到許家印被監視居住報導的衝擊，恒大系股票27日在香港股市集體跳水。 彭博報導也指出，許家印是一名有著30多年黨齡的中共黨員。他曾經當選中國政協委員，在政商兩界有著廣泛的人脈。而如今，「黨員商人失去了黨的關懷」。

另中國國家主席習近平 昨天在主持世界貿易組織規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習時指出，事實表明，中國加入世界貿易組織不僅加快了自身發展，也惠及全球，這個重大決策是完全正確的。對世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨，他要求「全面參與世界貿易組織改革和國際經貿規則調整，以高水準對外開放促進深層改革、高品質發展」。

習近平並表示，要更主動對接高標準國際經貿規則，建設更高水準開放型經濟新體制，以推動加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」和「數位經濟夥伴關係協定」為契機，增強對外資的吸引力，並要加速建設貿易強國，要練就駕馭高水平對外開放的過硬本領。