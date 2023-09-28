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大熊貓「小奇蹟」一家將返中 美開趴送別20年老友

中國新聞組／北京28日電
「小奇蹟」和媽媽「美香」親密互動。(取材自中新網／美國國家動物園社群媒體供圖)
「小奇蹟」和媽媽「美香」親密互動。(取材自中新網／美國國家動物園社群媒體供圖)

為了送別年底即將返回中國的大熊貓「美香」、「添添」、「小奇蹟」一家三口，一場為期9天的盛大「熊貓派對」在美國國家動物園拉開序幕。來自全美各地的民眾，陸續前往動物園為大熊貓們送行，希望能再次感受牠們的魅力。

「小奇蹟」正吃心型的「蛋糕」。(取材自中新網／美國國家動物園社群媒體供圖)
「小奇蹟」正吃心型的「蛋糕」。(取材自中新網／美國國家動物園社群媒體供圖)

中新網報導，2020年受新冠疫情影響，美國國家動物園被迫關閉，遊客紛紛透過網路直播「雲擼」熊貓。小奇蹟在2020年8月21日出生，其熱門的狀態讓動物園熊貓直播間瀏覽量激增，網路一度崩潰。

小奇蹟的誕生被認為是大自然生命延續的奇蹟，因為媽媽美香誕下牠時已經22歲。出生後，小奇蹟茁壯成長。除了吃飯和睡覺，還非常愛玩，爬樹、涉水、滑雪都不在話下，最喜歡和媽媽美香貼貼，小奇蹟為遊客帶來很多歡樂。

在美國，小奇蹟人氣十足。大貓熊主題的玩偶、服裝、遊戲等大受歡迎。小奇蹟三歲生日會上，許多遊客專程趕往華盛頓為牠慶生，在現場齊唱生日快樂歌。

旅美大熊貓「美香」日前迎接她25歲生日。(新華社／史密森學會國家動物園供圖）
旅美大熊貓「美香」日前迎接她25歲生日。(新華社／史密森學會國家動物園供圖）

報導說，美香和添添2000年從四川前往美國，租約三度續簽。旅美20餘年間，美香先後誕下4隻健康的大熊貓幼崽。目前，泰山、寶寶和貝貝已經回國，小奇蹟也在媽媽的陪伴下，日漸獨立。

旅荷大熊貓幼崽「梵星」返程回中國。(取材自九派新聞)
旅荷大熊貓幼崽「梵星」返程回中國。(取材自九派新聞)

另據九派新聞報導，依照中荷大熊貓保護研究合作協議規定，旅荷大熊貓幼崽「梵星」（3歲）已啟程返回中國大熊貓保護研究中心。中荷雙方將共同做好運輸保障工作，確保梵星平安順利返回中國。

雌性大熊貓梵星2020年5月1日出生於荷蘭歐維漢動物園，母親是大熊貓武雯，父親是大熊貓星雅。經網路票選命名為梵星，「梵」取自梵高，代表出生地荷蘭，也形容草木茂盛，寓意生機活力。「星」取自熊貓爸爸星雅，寓意希望，也讓人聯想到梵谷的星空作品。

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