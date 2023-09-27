又有商界「被消失」？野村高管遭限制出境 外資圈恐慌

王仲何是野村證券中國投資銀行部主席，常駐香港。（取材自Linkedin）

英國金融時報報導，日本最大投資銀行野村證券 銀行家王仲何（Charles Wang ）被禁止離開中國，其出境禁令或與中國當局2月對華興資本創辦人包凡的調查有關。據指出，目前王仲何仍保有人身自由，不過近年多名商界人士相繼「被失蹤」，此次消息更令外資圈不寒而慄。

轉角24小時引述報導指出，王仲何是野村證券中國投資銀行部主席，常駐香港 ，他在金融業資歷豐富，過去曾任職工銀國際、中德證券、德意志銀行以及美林銀行。

據報導，王仲何的出境禁令，與中國政府調查華興資本創辦人包凡有關——包凡是中國融資機構「華興資本」創辦人，華興資本的客戶包括京東、360、愛奇藝、陌陌等中國知名網路公司，在中國金融界影響力甚大；截至2022年6月底，華興資本的資產管理規模為486億人民幣。

然而包凡卻在2023年2月神秘失聯，當時華興資本曾於香港證券交易所公告，指集團暫無法與包凡取得聯繫、沒有資料顯示包凡失聯與集團營運有關、集團業務運作正常等。至2023年2月26日，華興資本才對外證實包凡「正在配合中國官方進行調查」，但並未提及調查事項。

外界普遍認為包凡一案與更早之前的2022年9月上旬，華興資本總裁兼華興證券董事長叢林「被帶走」有關——當時叢林被中國證券監督管理委員會傳喚進行「監管座談」，之後就辭去華興資本的職務並被拘留。

界面新聞報導，叢林曾任職中國四大國有銀行之一的工商銀行30年，曾任工商銀行全額子公司「工銀租賃」總裁及工銀國際董事長；2017年受包凡邀請跳槽華興證券，就在叢林跳槽前，華興資本才從工銀取得一筆2億美元的貸款 ，讓外界懷疑包凡或許也涉入其中。華爾街日報曾報導叢林疑利用自己在工銀體系的職權，與華興資本「交換條件」安排貸款。

如今被中國當局禁止出境的王仲何，也曾於2011至2016年間任職工銀體系。金融時報引述兩名消息人士透露，王仲何的出境禁令禍因來自他在工銀任職期間，曾與叢林共事。

自包凡失蹤，外界對中國監管行動愈感擔憂。包凡並非首位突然失蹤的中國富豪，早在2015年，就有至少五名中國企業高層失蹤，包括復星國際集團董事長郭廣昌，及2017年「明天系」集團實質控制人肖建華，在香港四季酒店被不明人士帶走、押解回北京「配合調查」。最知名的則是阿里巴巴集團創辦人馬雲，他曾批評中國金融監管機構，其後在2020年底消失，直到2023年3月現身家鄉杭州。

另據美國之音報導，中國外交部發言人汪文斌在9月25日的例行記者會上表示，對於王仲何被「邊控」不知情，並強調中國始終致力為各國企業打造市場化、法治化、國際化的營商環境。