中最新白皮書劍指美國籲尊重 王毅暗批霸權主義舊思維

中共中央政治局委員、外交部部長王毅26日在國務院新聞辦的記者會上講述「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書的意義。(中央社)

中美關係牽動國際局勢，中國國務院 26日發布最新的「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書，內容多劍指美國。其中強調，大國是構建新型國際關係關鍵因素，大國要加強協調和合作，尊重彼此「核心利益和重大關切」；指「新興大國」和「守成大國」避免跌入「修昔底德陷阱」(Thucydides's Trap)，被認為是對當前中美關係的重要宣示。

「修昔底德陷阱」是由美國知名國際關係學者、哈佛大學 教授艾利森(Graham Allison)提出的現實主義理論觀點，透過古希臘時期雅典和斯巴達間的伯羅奔尼撒戰爭，及歷史上十多個戰爭案例，得出既有強權與挑戰者之間，不可避免地會出現大規模衝突。如今，國際社會廣泛將這一概念用以描繪或預測21世紀美國與中國間的關係。

中國國務院26日發布上述白皮書，出席記者會的包括中共中央外辦主任王毅 、中聯部副部長郭業洲、發改委副主任叢亮、文旅部副部長李群和國發署副署長趙峰濤等人。白皮書全文約2萬2000字。

新華社報導，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念十周年。發布白皮書是為增進國際社會了解和理解，凝聚廣泛共識，更好與各國攜手構建人類命運共同體。

談及大國關係，白皮書指出，大國是構建新型國際關係的關鍵因素。大國之大，不在於體量大、塊頭大、拳頭大，而在於胸襟大、格局大、擔當大，強調大國要以人類前途命運為要，對世界和平與發展擔負更大責任，而不是依仗實力對地區和國際事務謀求壟斷。

王毅藉此暗批美國，指霸權主義、強權政治的舊思維，早已無法適應21世紀的新現實。他並稱，要為持久和平凝聚更大合力，關鍵是尊重各國主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；稱要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。

王毅並稱，要為共同發展注入更強信心，引導維護全球化正確方向，反對脫鉤斷鏈、「小院高牆」，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系；反對肆意擴大軍事同盟。加快提升生物安全、網路安全、數據安全、人工智慧安全等領域對話合作。