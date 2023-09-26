中國發表人類命運共同體白皮書 王毅暗批美方搞小圈子

中國外長王毅26日在國新辦記者會上說明「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書內容。（歐新社）

中國國務院 國新辦26日發布「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書。中國外長王毅 表示，霸權主義、強權政治舊思維已無法適應21世紀的新現實。中方提出「構建人類命運共同體」是對傳統國際關係理論的揚棄，主張以和平發展超越衝突對抗，以共同安全取代絕對安全，以互利共贏摒棄零和博弈，以交流互鑒防止文明衝突，以生態建設呵護地球家園。

王毅在這場記者會上暗批美方，指出「很多人都會詢問：這個世界究竟是某個國家的實力地位說了算，還是聯合國憲章的宗旨說了算？國際秩序是由個別國家來定義，還是各個國家共同來治理？現代化是少數國家的特權，還是所有國家正當的權利？

王毅指出，近年來中方雖遭受貿易戰、新冠疫情 、地緣危機的困擾，但全球化大潮仍然在曲折中奔騰向前。各國人民深刻認識到，面對愈演愈烈的全球性危機，沒有誰能獨善其身。因此構建人類命運共同體，是順應時代潮流，提升全球治理的正確方向。

王毅表示，推動構建人類命運共同體成為中國式現代化的本質要求之一。這充分說明，中國致力於走出一條不同於西方傳統大國的現代化道路，將和平發展作為我們的戰略選擇。

面對建構人民共同體的具體內容，王毅進一步指出，要為持久和平凝聚更大合力，踐行真正的多邊主義，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路；要為普遍安全創造有利環境。反對肆意擴大軍事同盟，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智慧安全等領域對話合作。

王毅說，要為共同發展注入更強信心。引導維護全球化正確方向，反對脫鉤斷鏈、「小院高牆」，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系；要為文明互鑒提供不竭動力。堅持文明沒有優劣、高下之分，價值觀不應當成為政治工具，更不能變成對抗武器。反對鼓譟所謂「民主和威權」二元對立，反對將自己的價值觀和模式強加於人。

最後，王毅提及，要為生態保護採取更多行動。踐行人與自然和諧共生的理念，堅持走低碳、循環、可持續發展之路。

會上指出，白皮書由前言、正文和結束語三部分組成，總共2.2萬字。其中，正文包括五個部分：一是人類站在歷史的十字路口；二是解答時代之問，描繪未來願景；三是扎根深厚歷史文化土壤；四是既有目標方向，也有實現路徑；五是中國既是倡導者也是行動派。白皮書以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布。