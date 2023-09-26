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免簽首日 泰國總理親赴機場迎中國遊客 中網友卻問：專銷緬北？

中國新聞組／北京26日電
工作人員在泰國曼谷素萬那普國際機場等待迎接中國遊客。(新華社)
工作人員在泰國曼谷素萬那普國際機場等待迎接中國遊客。(新華社)

自25日起，泰國對中國遊客實施為期約五個月的免簽政策。當天上午，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）與多名政府高官前往首都曼谷的素萬那普國際機場迎接中國遊客。

新華網報導，當地時間上午10時左右，一架由上海起飛的客機降落在素萬那普國際機場。身著傳統服飾的泰國舞者在機場表演傳統舞蹈歡迎中國遊客。賽塔在歡迎儀式上說，相信這項免簽政策將有助於提振泰國經濟。

新京報旗下微信「政事兒」報導，素萬那普機場還掛著歡迎橫幅：「中泰一家親，神奇泰國熱情依舊，永遠歡迎中國家人們！」

「很榮幸能成為免簽政策實施首日入境的中國遊客。」第一次到泰國旅遊的王雨萌說，了解到泰國對中國遊客的免簽政策後，就決定來一場泰國之旅。

泰國對中國遊客實行的這項免簽政策將持續至2024年2月29日。本報系聯合報報導，這項臨時免簽措施將涵蓋今年「十一」、明年元旦與春節等幾個熱門出國旅遊假期，但這項利多卻未激起太多中國民眾的興致。

一名旅遊博客「小夢旅行記錄」分析，首先是機票價格的影響。比起三年前，如今前往泰國的航班數量減少很多，對於價格敏感的中國遊客而言，高昂機票無疑成為一大考慮因素。

其次是安全問題。在「Vista看天下」微博關於這條免簽訊息的留言區，有網友說，「從泰國專銷緬北，為了生意，拚了！」「風險比幾年前高了很多，去的自求多福」、「最近腰子不多了嗎？」「不會被賣到緬甸吧？」

中國民眾對泰國遊卻步的主因，與今年以來網上不斷傳出有民眾在泰國遭誘騙、綁架至緬甸等地，被迫從事網路詐騙甚至遭摘除器官的傳聞有關。中國新聞周刊指出，前一段時間，中國接連上映「消失的她」、「孤注一擲」等，取材於東南亞犯罪題材的電影，這些電影也成了中國遊客赴東南亞旅行的「勸退指南」。

泰國總理賽塔（前排右）在曼谷素萬那普國際機場迎接中國遊客。(新華社)
泰國總理賽塔（前排右）在曼谷素萬那普國際機場迎接中國遊客。(新華社)

泰國 東南亞 緬甸

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