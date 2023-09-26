中歐經貿交鋒 何立峰盼撤高科技產品限制、不滿電動車補貼調查

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（左）昨與中國國務院副總理何立峰（右）共同主持中歐經貿高層對話。（路透）

中國國務院副總理何立峰昨在北京與歐盟 執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯主持中歐經貿高層對話，何立峰表示希望歐盟取消對中國高科技產品的限制，並稱強烈不滿歐盟計畫調查中國對電動車 產業的補貼。杜姆布羅夫斯基斯則坦言，在中國的歐企對愈來愈多的營商環境問題感到擔憂。中歐雙方將成立金融監理工作小組。

綜合香港01和路透報導，何立峰在中歐經貿對話上表示，中國希望歐盟取消對中國高科技產品的限制。他還說，雙方同意共同努力，穩定供應鏈 並反對脫鉤。

杜姆布羅夫斯基斯指出，需改善歐洲醫療器材的採購准入。中歐有必要恢復定期交流，包括經濟金融對話及宏觀經濟對話。

兩人在會面中同意繼續討論中歐原材料供應鏈透明度機制。雙方並將成立金融監理工作小組。

何立峰對歐盟有關中國電動車補貼的調查表達關注。並稱中方願認真考慮，讓更多歐盟註冊銀行進入中國。中方同意加快第二批地理標誌的制定，同意實施中歐地理標誌協定，以及擴大自歐盟進口貨品。中方將派團隊前往歐盟成員國，對嬰兒奶粉進行檢查。

何立峰還稱，中方歡迎締結投資便利化協定。雙方會共同應對包括國際糧食及能源危機在內的全球挑戰，並將加強宏觀經濟政策合作與協調。中方同意與歐盟展開六個新領域合作。

針對歐盟擬對大陸電動車發起反補貼調查，大陸外交部發言人汪文斌昨回應，中方一貫反對各種形式的貿易保護主義，歐盟方面採取的有關措施不利於全球汽車產業鏈、供應鏈穩定。

杜姆布羅夫斯基斯昨在北京清大發表演說，批評中國新修訂反間諜法，其模糊性留下太多解釋空間，導致歐洲企業很難理解自己的合規義務，大為降低商業信心並阻礙對中國的新投資。但他也說，無意切斷與中國關係。