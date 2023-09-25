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林毅夫：中國和當年日本不同 不會重蹈經濟衰退覆轍

記者賴錦宏／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近期多次強調，中國不會重蹈日本經濟衰退覆轍。圖為林毅夫今年3月出席博鰲亞洲論壇一場分論壇。（新華社）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近期多次強調，中國不會重蹈日本經濟衰退覆轍。圖為林毅夫今年3月出席博鰲亞洲論壇一場分論壇。（新華社）

90年代日本房地產高速發展，後來泡沫破滅，日本進入經濟衰退時代。去年起，中國多個民營房企爆發信貸危機，對於有觀點稱中國可能會重蹈日本覆轍，對此，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，中國的情況和當年的日本不同。

香港城市大學網站消息，林毅夫近日在香港城市大學出席名為「中國的機遇與挑戰」的講座。他指出，日本經濟衰退最主要的原因並不是房地產泡沫，而是1980年代起美國對日本經濟進行的政策打壓，導致日本放棄發展當時世界最領先的晶片產業，「就像美國限制華為，不能發展5G手機一樣」。

林毅夫認為，日本是因為技術不發展，產業不升級，導致生產力水平以及收入水平無法提高，才會陷入經濟衰退。但中國不會重蹈日本覆轍，因為中國仍然有技術繼續創新、產業不斷升級的空間，也有數位新經濟「彎道超車」的優勢。

即使美國想意圖打壓中國科技產業，「卡脖子」也卡不住，最近華為推出新手機mate 60 pro，網速達到5G，還可進行衛星通訊即是好例子。

有觀眾問及應如何應對中國年青失業率提升但勞動人口不足的問題，林毅夫稱，中國中央政府應推出政策支持投資，並增加消費者及民企的信心，他預期中國青年失業率下半年會有所改善。

日本 香港 房地產

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