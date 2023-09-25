秦剛、李尚福「失蹤」專家：令人懷疑習近平權力穩定性

中國國防部長李尚福(右)與前外交部長秦剛(左)在今年3月全國人大同一天宣誓出任國務委員，秦剛已被拔掉外長一職，如今證實接受調查，目前李尚福也不知去向。(新華社)

中共 總書記習近平 在中共20大後成為自毛澤東以後權力最大的領導人，但前外長秦剛 及現任國防部長李尚福陸續「失蹤」，專家認為，這令人懷疑習近平權力掌控的政治穩定性。

中國問題專家鄧聿文今天在美國之音（VOA）發表評論文章指出，如果說，前10年中共核心團隊中並不都是習近平所信任的人，因而免不了有權力鬥爭傳言流出，但習在20大完全掌控了人事，「並把團派的李克強、汪洋和胡春華等趕下台」，黨的權力核心機構政治局以及其他的關鍵部門與崗位，都由信任的人把控，在此情況下，按說他的治理團隊應該很穩定。

然而，剛過半年，其外交部長和國防部長先後出事，這不得不使人懷疑他的班子內部是否存在會導致某種不穩定的因素。

鄧聿文表示，習近平在20大建立了一個完全聽命於自己的權力班子，不過，這些人主要負責政治決策和政治監督；在龐大的官僚隊伍裡，在習的政治高壓下，一方面他們不能不執行習的政治路線，另一方面內心又排斥它，由此普遍消極怠工；可以把黨政官僚體系的這種懶政現象視為對習的政治權威和政治路線的軟抵制。

由此可見，習近平即使能夠驅使高層，但是難有效驅動中下官員去達成自己的政治目標，無論有再多的對官員的政治紀律和監督都做不到這點，實際上就無法做到有效掌控全局。

他說，秦剛、李尚福的事情看似與權力鬥爭無關，但不排除有高層博弈的影響因素，這對習近平是一大傷害，顯示他識人不明。習的地位雖然無人能挑戰，黨內政敵有可能從習的親信入手，打擊他的形象。秦剛事件就預示著這種鬥爭方式的轉向。

文章指出，從中共歷史可知，習近平無法消除黨內高層政治鬥爭，鬥爭不僅在他和他的黨內反對者之間隱形存在，而且也會在他的親信之間展開。作為習一手提拔的官員，秦、李接連出事，會加重習對其親信隊伍的疑慮，加強對他們的監控，觀察是否有不忠的行為，從而有可能會製造習和他的權力班子內部的不和，導致裂痕慢慢出現。這是反習者要達到的目的。

文章表示，如果未來經濟情勢持續惡化，社會緊張態勢加劇，不排除在習近平的權力集團內部還會出現人事變動，習和他的親信，以及親信之間，互相猜疑會增多，關鍵時候有棄船想法的親信也在增多。

可以說，習未來地位的穩固取決於親信是否對他無條件的服從與支持，以及經濟是否有改善與社會情緒的穩定性。其中國務院總理李強和中共中央書記處書記蔡奇這2人的角色又尤其突出。