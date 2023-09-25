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習近平亞運場邊晤南韓總理 主動提訪韓 為雙邊關係開「綠燈」

中國新聞組／北京25日電
中國國家主席習近平 9月23日下午在杭州西湖國賓館會見出席第19屆亞洲運動會開幕式的南韓總理韓悳洙。(新華社)
中國國家主席習近平 9月23日下午在杭州西湖國賓館會見出席第19屆亞洲運動會開幕式的南韓總理韓悳洙。(新華社)

中國國家主席習近平23日在杭州會見前來出席亞運會開幕式的南韓總理韓悳洙，韓聯社報導，習近平在會上主動表示將認真考慮訪韓事宜。南韓總統辦公室（總統室）次日表示，將與中方就習訪韓進行正式協商。分析指出，習主動伸出橄欖枝，釋出中方希望改善兩國關係的正面信號。

南韓國家安保室長趙太庸表示，習近平已數次親口提及訪韓的重要性，看好透過外交管道逐步推進習近平訪韓事宜，「若真成功安排（習近平）訪問南韓，希望能成為韓中關係的重要轉機」。

習近平上次訪問南韓是在2014年7月，若近期能成行，將是睽違近10年再度訪問南韓。南韓前總統文在寅先後於2017年和2019年兩度訪中國，習近平則因疫情等原因尚未回訪。報導指出，習近平主動提及訪韓事宜，這意味中方知曉下次輪到中方領導人回訪南韓。

韓聯社指出，韓悳洙與習近平的會面總共26分鐘。雙方就朝鮮半島問題、韓中日峰會，以及雙邊經貿、產業、人文交流等事宜交換意見。

中國外交部發布，習近平會見韓悳洙時指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進地區和平和發展也是利好。中方願同韓方一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。

習近平還稱，中韓經濟聯繫密切，產業鏈供應鏈深度融合，兩國可深化互利合作，繼續相互成就。中韓都主張維護多邊主義和全球自由貿易體系，可加強溝通協調，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

中央社報導，習近平去年11月與尹錫悅在20國集團（G20）峰會期間舉行會談時曾表示，待疫情穩定後非常樂意應尹錫悅邀請訪韓，也希望尹錫悅在合適時機訪中，但至今仍無明確進展。習近平這次主動提及訪韓，被部分媒體視為雙邊關係的「綠燈」。

親美的尹錫悅政府上任後大力強化美韓同盟關係，分析指出，美日韓合作在8月的大衛營（Camp David）領袖峰會後更加緊密，讓中方終於決定採取行動。

但也有意見認為不能完全樂觀看待習近平訪韓一事。漢陽大學國際研究所教授文興鎬向首爾新聞表示，習近平這次主動提及訪韓，但對韓中關係仍採取慣用的描述，認為「不用對這次面談太過興奮，之後更重要」。

亞洲大學美中政策研究所所長金興圭也說，「中國沒有與北韓、俄羅斯同陣線的意思，對韓中關係採取行動則是基於戰略考量」。金興圭指出，若真的希望習近平行動，南韓勢必要付出相應的代價，例如透過非公開方式就台灣問題表示尊重中方立場、澄清印太戰略並非針對中國等。

中國國家主席習近平23日下午在杭州西湖國賓館會見南韓總理韓悳洙。（新華社）
中國國家主席習近平23日下午在杭州西湖國賓館會見南韓總理韓悳洙。（新華社）

習近平 南韓 疫情

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