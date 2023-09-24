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習近平拚亞運外交 多國稱奉行一中

記者陳政錄、陳宥菘／綜合報導
第19屆亞洲運動會23日在杭州開幕，習近平、蔡奇、丁薛祥等黨和國家領導人出席開幕式。（新華社）
第19屆亞洲運動會23日在杭州開幕，習近平、蔡奇、丁薛祥等黨和國家領導人出席開幕式。（新華社）

杭州亞運23日晚開幕，中國國家主席習近平兩天內會見多國元首，進行「亞運外交」，中方發布和敘利亞建立戰略夥伴關係聯合聲明、宣布和東帝汶提升為全面戰略夥伴關係等。據中方發布內容，除南韓外，敘利亞、科威特、柬埔寨、尼泊爾、東帝汶等五國領導人都表態奉行「一中原則」，敘利亞、尼泊爾更強調「台灣是中國不可分割的一部分」。

新華社報導，習近平22日會見科威特王儲麥沙、敘利亞總統阿塞德，23日會見柬埔寨國王西哈莫尼、東帝汶總理古斯茂、尼泊爾總理達哈爾、南韓總理韓悳洙。

22日深夜，中方發布中敘關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明。首條就強調，雙方將繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定地相互支持，包括敘方堅定地奉行一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

根據中方發布內容，除了南韓總理韓悳洙，其他國家都稱堅定奉行「一中原則」，並和習近平討論「一帶一路」倡議合作。其中，敘利亞阿塞德表示堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。

習近平表示，重視和上述國家的雙邊關係、強化對接，在重大關切問題上繼續相互堅定支持，支持其反對外來干涉，促進經貿等領域合作，鼓勵中企投資和給予各領域支持等。

對南韓，習近平表示，中國和南韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。中方堅持對韓睦鄰友好政策，並重視韓方致力於中韓合作的積極意願，希望韓方和中方相向而行，把重視和發展中韓關係體現在政策和行動上，相互尊重，維護友好合作大方向。

韓聯社則指出，韓悳洙此行，是南韓尹錫悅政府執政以來，最高級別的訪華官員。也是去年11月尹錫悅與習近平在峇里島G20峰會會談後，韓方高層時隔十個月再次會見習近平。報導指出，南韓政府積極推進與中方的高層往來，表現出改善關係的意志，同時對近期愈發密切的朝俄關係釋放牽制信號。

23日亞運開幕前的中午，習近平與夫人彭麗媛，為出席亞運開幕的國際貴賓舉行歡迎宴會。

習近平說，要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

習近平 南韓 一中原則

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