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金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作

中國新聞組／北京24日電
北韓領導人金正恩近日回信中國國家主席習近平感謝。圖為習近平2019年訪問北韓與金正恩散步。(路透資料照片)
北韓領導人金正恩近日回信中國國家主席習近平感謝。圖為習近平2019年訪問北韓與金正恩散步。(路透資料照片)

中國國家主席習近平日前就朝鮮國慶向朝鮮領導人金正恩致賀電，並指「新形勢下，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，推動中朝關係與時俱進，取得更大發展」。對此，金正恩日前回信習近平感謝，並稱「朝中兩黨、兩國將繼續保持密切團結合作」。

法廣引述朝中社指出，金正恩在這封結尾日期為21日的回信中寫道，「我對總書記同志熱烈祝賀朝鮮民主主義人民共和國成立75周年表示衷心感謝」。他稱，「中國黨、政府和人民的堅定支持，有力地鼓舞了我們黨、政府和人民保衛和推進社會主義勝利的鬥爭」。

金正恩表示，「我相信，朝中兩黨、兩國將繼續保持密切團結合作，朝中友好合作關係將按照新時代的要求和兩國人民的願望不斷發展」。

他補充說，「希望總書記同志身體健康，繼續在領導中國黨、政府和人民實現中國特色社會主義事業的負責任工作中取得偉大成就」。

習近平周六在杭州會晤了南韓國務總理韓悳洙。雙方就朝鮮半島問題、韓中日峰會，以及雙邊經貿、產業、人文交流等事宜交換意見。南韓政府一名高官當天在記者會上介紹，習近平在會上表示將認真考慮訪韓事宜。金正恩不久前則結束了對俄羅斯為期六天的訪問。

金正恩 習近平 同志

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