一帶一路受創？中提供非洲貸款大減 跌至20年來最低

在剛果（布）首都布拉柴維爾，一名顧客走進中剛非洲銀行總部。(新華社)

在中國「一帶一路 」倡議十周年之際，美國之音引述數據顯示，中國向非洲提供的貸款 跌至近20年來最低水準。

據報導，波士頓大學(Boston University)中國與全球發展倡議(GCI)本周發表一篇論文說，2021年和2022年的借貸在「一帶一路」計畫問世以來，首次跌到20億美元以下，原因包括大流行病、國內經濟困難、政策轉向以及有關非洲債務的擔憂。

在2000年到2022年之間，研究人員發現，中國貸款人為其「一帶一路」主要夥伴非洲提供了約1700億美元貸款。但在2016年達到逾280億美元的高峰之後，給非洲的貸款過去兩年大幅下跌。報導指出，2021年，中國給非洲的貸款金額是12.2億美元，去年只簽了九筆貸款，金額為9.9448億美元。

這份論文的首席研究員莫西(Oyintarelado Moses)對美國之音說：「趨勢顯示貸款平均值和數額正在減少，中國的政策框架也在轉移，這讓我們預計，數額超過5億美元的大型借貸將會減少。」

同時，報導稱，來自中國「小而美」的新政策框架正在顯示，將會有更多較小額的貸款。莫西指的是中國國家主席習近平所說的北京 「小而美」的方式。這種方式旨在把重點從鐵路和公路等大型項目投資轉向注重社會和環保效益的較小貸款。

研究還發現，先前多數貸款都流入東部和南部非洲國家，2021年/2022年出現向西部非洲的轉移，塞內加爾、貝南和科特迪瓦等國家收到的資金最多。

研究指出，在尚比亞等幾個非洲國家或債務違約或難以償債並導致西方國家指稱中國貸款造成債務陷阱之後，中國貸款方也變得更加謹慎了。據研究，從2021年到2022年，剛果民主共和國、加納和尚比亞的幾個計畫貸款在談判失敗後被取消了。

中南部項目(China Global South Project)的分析師科巴斯·范斯塔登(Cobus Van Staden)認為，借貸率永遠不會達到2016年看到的那種水準了。但他強調，如果「一看到當前的貸款下跌就認為『哦，一帶一路『完了』。我認為這是不符合現實的。」