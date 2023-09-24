暗指李尚福？軍委發文揭幹部因「交友不慎」落馬

中國國防部長李尚福近來行蹤成謎。（路透）

中國國防部 長李尚福 行蹤成謎近月，北京至今未有相關回應，在李被免職等傳聞四起之際，中央軍委改革和編制辦公室22日於「解放軍 報」撰文提到，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因，該言論惹來揣測是否暗指李尚福。

香港01報導，這篇題為「淨化社交圈生活圈朋友圈」的文章強調，對領導幹部來說，別人越關心，自己越需要小心；別人越尊重，自己越需要自重。文章指出，中共中央軍委主席習近平在談到領導幹部要加強自我約束時，曾引用「西遊記」說：「孫悟空把唐僧放在那，用金箍棒畫一個圈，妖魔鬼怪就進不來了。自己要給自己畫一個圈。」這對領導幹部淨化社交圈、生活圈、朋友圈具有很強的啟示意義。

文章表示，遠離危險與誘惑，最管用的辦法就是進行「物理隔絕」，千萬不要高估自己的定力、迷信自己的能力，能不參加的活動就不要參加，能不赴約的飯局就不要赴約。

文章提及，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會日前印發「軍隊領導幹部社會交往行為規範」文件，強調軍隊領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

文中引用馬克思的說話指，「尤其對領導幹部來說，手中的權力一旦被別有用心之人盯上，就容易發生以權謀私、權錢交易等問題」。又用上習近平的用語，指近年查處的腐敗案件，「很多『圍獵』行為披著人情往來的外衣，打著老鄉、同學、戰友等旗號，像『溫水煮青蛙』，不知不覺使『朋友圈』變成了『包圍圈』，讓『小圈子』織成了『大圈套』」。

最後，該文強調，各級領導幹部應時刻管好自己的嘴，不該吃的飯不吃；管好自己的手，不該拿的東西不拿；管好自己的腿，不該去的地方不去。應堅決擯棄擇利而交的功利化交往、擇權而交的實用化交往、擇富而交的庸俗化交往，「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」

自由亞洲電台報導，該文稱「『交友不慎』是個別領導幹部落馬的重要原因」，卻未具體指向哪位幹部，外界有不少猜測或與李尚福的「失蹤」有關。

65歲的李尚福上任中國國務委員兼國防部長大半年，自8月29日後，就沒有公開露面，更缺席中國與越南的年度防務會議。英國金融時報早前報導他已被「落馬」。事件引起國際關注，傳出李尚福疑因操守問題，遭到紀檢監察部門的軟禁，8名同案關係人也一併被捕。近日網上更流傳解放軍或展開新一輪人事調動，包括國防部長有新人選。