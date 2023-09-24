華為搶工 中介直接殺到東莞蘋果代工大本營門口

華為、蘋果近期接連推出新款手機，在中國熱賣斷貨；兩巨頭的激烈競爭傳出也延燒到招聘工人層面上。(路透)

中美兩大手機品牌華為 、蘋果新手機競爭成全球關注焦點，而爭霸也延燒到生產面。媒體報導，幫東莞華為工廠招工的中介直接到蘋果代工大本營的富士康門口「搶工」。為了搶工，時薪也水漲船高，在龍華富士康做臨時工，給華為手機代工的FIH部門薪資一度高達26元/小時，大幅超過為蘋果做手機的iDPBG部門（21元/小時）。

證券 時報報導，一名華為工廠中介「梅姐」在深圳龍華富士康招募培訓中心前招工，她表示，「東莞松山湖華為」近期大規模招聘，預計招2000至3000人，主要幫華為造手機，綜合薪資能達到每月人民幣9000元（約1220美元）。

「梅姐」說，華為工廠錄取率很低的，要求比富士康高多了，學歷至少得高中，大專、本科更好，最好有三年做手機的經驗。

據報導，站在富士康龍華招募訓練中心門口的中介「王哥」表示，富士康臨時工時薪最高的就是3W部門（生產蘋果相機等產品，需穿防塵服），26元/小時，前幾天華為做手機的FIH部門也達到26元/小時。但這幾天進人進的多，工價也在掉，平均「一天掉一塊」。

王哥說，「不要覺得富士康工價會一直這麼高，富士康今年3月份時最低工價只有15元/小時，還不包吃住。因為那時很多人出來找工作，而富士康當時就只招百十來人。近期工價高也招了很多人，有部門都不招工了，上周富士康有一天就直接招了1萬多人。」

報導指出，富士康龍華招募訓練中心門口時不時就有中介帶領一車又一車的員工湧入富士康和華為南方工廠，意味著華為和蘋果的「雙強爭霸賽」已經深刻影響了產業鏈招工市場。

不只富士康門口，深圳華強北也早已瀰漫起了硝煙。

9月19日，在Mate 60系列和iPhone 15系列尚未發售之際，華強北市場看到已經有這兩款手機的手機殼和貼膜產品售賣。Mate 60由於市場缺貨，在黃牛市場基本上溢價出售。一位黃牛表示，朋友前天花8200塊收了一台Mate 60 Pro，現在售價要9000元才會轉手。

無論是產業鏈的招工熱度，或是華強北商家們對手機配件的提前準備，都反映著高階手機市場華為和蘋果「雙強對決」格局。