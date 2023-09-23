我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

韓正聯大暗批美 濫施非法單邊制裁

中國新聞組／北京23日電
中國國家副主席韓正21日在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論併發表講話。（中新社）
中國國家副主席韓正21日在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論併發表講話。（中新社）

中國國家副主席韓正21日在聯合國大會發言時，以不點名批評美國，指「少數國家濫施非法單邊制裁，對國際關係和諧穩定造成嚴重破壞」，並宣稱願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。

據新華社，韓正在第78屆聯合國大會總辯論上發言，首先指國際安全形勢嚴峻、經濟復甦步履蹣跚，全球面臨諸多挑戰，他提出四點建議。

首先在安全方面，他重申停火止戰與啟動和談是解決「烏克蘭危機」的唯一出路，中方願繼續為早日實現烏克蘭和平發揮建設性作用；支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、支持古巴人民捍衛國家主權等。

他說，中國反對霸權主義和強權政治，反對單邊主義和冷戰思維。「少數國家濫施非法單邊制裁，對國際關係和諧穩定造成嚴重破壞，國際社會應共同抵制。」

他並表示，中國有望近期完成「槍枝議定書」批約，並將在今後三年面向東協展開掃雷合作行動；此外，中國支持「在充分尊重各國治理原則和實踐前提下，形成具有廣泛共識的人工智能治理框架和標準規範」。

在因應氣候變遷方面，他聲稱要推動「巴黎協定」全面有效實施，重申已開發國家應該作出更大減排努力，向發展中國家提供資金、技術和能力建設支持。中國將全面停止新建境外煤電項目，大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，幫助建設更多綠色能源項目。

韓正另聲稱「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分」，並指任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。

烏克蘭 聯合國 古巴

上一則

內卷安慰劑 邊熬夜邊服用 「防猝死套餐」火了

下一則

杭州亞運維穩嚴控 鐵路二次安檢、酒店與警聯網

延伸閱讀

韓正聯大談統一台灣 場外維族：回去清理你家後院

韓正聯大談統一台灣 場外維族：回去清理你家後院
韓正聯大發言暗批美國 指濫施非法單邊制裁

韓正聯大發言暗批美國 指濫施非法單邊制裁
韓正聯大辯論 重申台灣自古是中國領土不可分割一部分

韓正聯大辯論 重申台灣自古是中國領土不可分割一部分
習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣