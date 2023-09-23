韓正聯大暗批美 濫施非法單邊制裁

中國國家副主席韓正21日在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論併發表講話。（中新社）

中國國家副主席韓正21日在聯合國 大會發言時，以不點名批評美國，指「少數國家濫施非法單邊制裁，對國際關係和諧穩定造成嚴重破壞」，並宣稱願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。

據新華社，韓正在第78屆聯合國大會總辯論上發言，首先指國際安全形勢嚴峻、經濟復甦步履蹣跚，全球面臨諸多挑戰，他提出四點建議。

首先在安全方面，他重申停火止戰與啟動和談是解決「烏克蘭 危機」的唯一出路，中方願繼續為早日實現烏克蘭和平發揮建設性作用；支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、支持古巴 人民捍衛國家主權等。

他說，中國反對霸權主義和強權政治，反對單邊主義和冷戰思維。「少數國家濫施非法單邊制裁，對國際關係和諧穩定造成嚴重破壞，國際社會應共同抵制。」

他並表示，中國有望近期完成「槍枝議定書」批約，並將在今後三年面向東協展開掃雷合作行動；此外，中國支持「在充分尊重各國治理原則和實踐前提下，形成具有廣泛共識的人工智能治理框架和標準規範」。

在因應氣候變遷方面，他聲稱要推動「巴黎協定」全面有效實施，重申已開發國家應該作出更大減排努力，向發展中國家提供資金、技術和能力建設支持。中國將全面停止新建境外煤電項目，大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，幫助建設更多綠色能源項目。

韓正另聲稱「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分」，並指任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。