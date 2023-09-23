我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

中雖然管制 美晶圓廠AXT：已獲鎵鍺出口許可

記者陳宥菘／綜合報導
美國半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司「通美晶體」已獲商務部授予的砷化鎵和鍺基板出口許可。（路透）
美國半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司「通美晶體」已獲商務部授予的砷化鎵和鍺基板出口許可。（路透）

中國自8月1日起正式對鎵、鍺兩種晶片製造關鍵原料實行出口管制後，外媒報導稱，中國8月鎵和鍺產品出口「歸零」，不清楚是否有相關公司向中方申請出口許可或已獲許可證。

中媒報導，美國半導體晶圓製造商AXT近日發布聲明稱，其中國子公司已獲商務部授予的初步出口許可，將恢復向部分客戶供應鎵和鍺製品。

界面新聞報導，美國半導體晶圓製造商AXT於20日發布聲明稱，中國子公司「通美晶體」獲得中國商務部授予的初步出口許可，可恢復向部分客戶供應砷化鎵和鍺基板。聲明並稱，通美晶體繼續與中國相關部門合作，尋求為更多客戶取得必要許可。

據報導，公開資料顯示，AXT成立於1986年，總部位於加州，從事設計、開發、製造及銷售化合物及單一元素半導體基板，經營內容包含生產砷化鎵製成的半絕緣基板，應用於無線手持裝置中的功率放大器及RFIC、直播電視、高性能電晶體及衛星通訊；砷化鎵半導體電晶體基板，應用於LED、雷射及光學耦合器；鍺製成的基板應用於衛星、地面太陽能電池以及光學應用。

AXT此前指出，其第一季從中國購買的砷化鎵和鍺基板用於產品後，為該公司貢獻約430萬美元（約3138萬元人民幣）營收，這些主要用於消費、汽車、顯示器和工業應用。在中國今年7月宣布對鎵、鍺進行管制後，AXT隨即表示將著手申請許可證，減少對客戶斷貨的可能。

不過，AXT能獲得許可證，或和其與中國具有廣泛關係有關。美國全國廣播公司NBC曾報導，AXT與中國國有重要骨幹軍工企業「中國電科」具有密切關係。

有關中國對鎵、鍺的出口管制情形，中國商務部發言人何亞東21日表示，管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規審核，已批准了符合規定的若干出口申請，相關企業已獲得兩用物項出口許可證。商務部將繼續依照法定程序對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。

商務部 加州 晶片

上一則

銷售不如預期 中國恒大取消下周債務重組會議

下一則

規模最大亞運 國際奧委會主席巴赫讚杭州：樹立新標桿

延伸閱讀

中國國台辦主任宋濤：支持研究中止ECFA對台關稅優惠

中國國台辦主任宋濤：支持研究中止ECFA對台關稅優惠
中國8月起管制鎵鍺出口 美晶圓廠AXT稱已獲出口許可

中國8月起管制鎵鍺出口 美晶圓廠AXT稱已獲出口許可
中國商務部：已批准若干鎵與鍺出口

中國商務部：已批准若干鎵與鍺出口
台積電攜手德國培育人才 為設新廠鋪路

台積電攜手德國培育人才 為設新廠鋪路

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康