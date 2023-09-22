排核汙水近滿月 中日使館互控接騷擾電話 最多達40萬通

日相岸田文雄表示重視中國反對排核汙水態度，盼能「全面溝通」。(美聯社)

到紐約出席聯合國 大會的日本 首相岸田文雄20日表示，日本重視跟反對福島核汙水排海的中國展開對話，希望透過各種層級密切交換意見。但岸田也提到，尚未確定與中國國家主席習近平在今年舉行會談。雖然高層釋放出想談的意願，但中日使館互控接到騷擾電話，民間氣氛顯然還很僵持。

日本共同社報導，在美國參加聯合國大會的岸田表示，持續要求中國做出負責任的行動並對話，「在共同的課題上合作」，希望透過各種層級密切交換意見。

岸田同時主張，日本的政策一直是透過雙方的努力推動建設性且穩定的關係。

另外，岸田昨天在聯合國大會總辯論上並未提及福島「核汙水」排海議題。日本政府相關人士透露，此舉是在要求中國解除日本水產品的進口禁令方面，避免過度刺激中國。

報導指出，東京電力福島第一核電廠自8月24日啟動處理水排放入海作業以來已過去3周多，北京的日本駐中大使館 接獲來自中國國內的騷擾電話累計逾40萬通。高峰時一天超過4萬通，目前每天也有1萬通左右。

日本政府以妨礙常規業務為由多次要求中國政府應對此事，但並未改善。

日本大使館根據來電記錄等調查了騷擾電話的數量，啟動排海作業的翌日8月25日一天就超過4萬通。據悉，一次可接30通電話的大使館交換機陷入癱瘓狀態。

8月底前後騷擾電話數量趨於減少，但目前仍維持較高頻度。

騷擾電話大多是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有威脅的內容。大使館方面對性質惡劣的電話記錄下電話號碼，並向公安部門報告。針對日本的騷擾接連不斷，日本政府相關人士強調「絕不能忍氣吞聲」。

中國外交部21日回應指，中方一貫依法保障各國駐華使領館安全和在華外國公民合法權益。

中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上稱，「據我所知，中國駐日本的使領館近日接到大量來自日本國內的騷擾電話，嚴重干擾使領館的正常運轉。」

她表示，中方敦促日方切實保障中國駐日使領館、在日機構、企業、公民和赴日遊客的安全，正確引導輿論，停止渲染炒作，不要試圖轉移事件的焦點，掩蓋自身排海的錯誤行為。