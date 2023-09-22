CNN訪問提「中國威脅」 澳外長：我不用這種說法

澳洲外交部長黃英賢。(Getty Images)

中澳關係回暖，雙方同意就貿易爭端進行對話。正在美國訪問的澳洲 外交部長黃英賢19日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問。期間，CNN主持人提及「中國威脅」議題，希望黃英賢對此表態。不過黃英賢沒有提及中國，她明確表示，她不會用這樣的措詞。

觀察者網報導，在訪談中，CNN主持人阿曼普爾先是提到了加拿大和印度 近期的外交爭端，並提問說這起事件是否會對拉攏印度遠離俄羅斯構成阻礙。

黃英賢對此回應稱，包括印太地區在內的世界各個地方都需要戰略平衡，以確保地區和全球秩序不受任何一個國家主導，也沒有任何國家被主導，這確實是至關重要的。

緊接著，阿曼普爾拋出了所謂「中國威脅」的說辭。「所以，這顯然讓我們想到了來自中國的威脅。正如你所看到的那樣，中國正試圖主導該地區。」阿曼普爾說。

「好吧，我認為大國會做大國該做的事。」黃英賢回應。不過她接著明確指出：「我不會使用這種說法。但你清楚，你顯然用了自己的措辭。」

今年以來，澳洲對中關係釋放出回暖訊號。央視新聞報導，商務部 21日例行新聞發布會上，新聞發言人表示，今年以來，中國與澳洲在各層級就妥善解決兩國在世貿組織的貿易爭端案進行了深入探討。

商務部介紹，澳方表達了對大麥、葡萄酒反傾銷反補貼措施世貿爭端案的關注。 中國也針對澳對華風塔、鐵道輪轂和不銹鋼水槽等3種產品的反傾銷反補貼措施，以及澳對華貿易救濟調查中的不當做法闡明了嚴正關切。

雙方同意透過對話協商方式，共同積極尋求迅速解決其他爭端。

發言人何亞東指出，中國的葡萄酒產業非常重要，案件涉及1千多家中國葡萄酒企業。中方願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，進一步增強互信和合作，充分照顧彼此關切，推動「一攬子」解決葡萄酒案和中方訴澳3種產品反傾銷反補貼措施案等。