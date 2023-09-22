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中歐經貿對話 料談電動車補助調查

記者謝守真／綜合報導
商務部宣布，第十次中歐經貿高層對話25日將在北京舉行，其中電動車補助議題最受關注。圖為成都國際汽車展覽會日前舉行，新能源車吸引參觀者。（中新社）
商務部宣布，第十次中歐經貿高層對話25日將在北京舉行，其中電動車補助議題最受關注。圖為成都國際汽車展覽會日前舉行，新能源車吸引參觀者。（中新社）

中國商務部昨宣布，第10次中歐經貿高層對話25日將在北京舉行，由國務院副總理何立峰與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯，共同主持對話。

此前歐盟執委會主席范德賴恩13日宣布，歐盟將對中國外銷電動車展開「反補貼」調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商，這項宣布讓中歐經貿關係趨於對立，也使25日登場的中歐經貿高層對話更受關注。

范德賴恩當時指出，全球市場如今被廉價中國電動車淹沒，中國電動車的價格因人為的龐大政府補貼而壓低，讓歐盟的市場遭到扭曲。

北京隨即回批歐盟，指控歐盟相關措施是赤裸的保護主義行為，並警告歐盟此舉將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，將對中歐經貿關係產生負面影響。中方並宣布自16日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅。

有分析認為，北京與歐盟衝突氣氛升高，恐成為另一地緣政治風險。而此項調查或將導致歐盟對中國生產的電動車增收新關稅，所有非歐資廠包括在大陸設廠的車企，都可能受累。

上次中歐經貿高層對話是在去年7月舉行。當時，中歐雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、金融業雙向開放和監管合作等議題達成部分共識。

歐盟 電動車 北京

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