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中經濟屢遭唱衰 發改委：不會通縮、唱衰中國不可能出現

記者陳宥菘／綜合報導
中國總理李強主持召開國務院常務會議。（新華社）
中國總理李強主持召開國務院常務會議。（新華社）

北京當局近來積極回應當前國際社會對中國經濟前景的擔憂。國家發改委副主任叢亮20日強調，中國經濟持續回穩向好，今年以來乃至後期不存在、也不會出現通貨緊縮。他並稱，目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。

國務院新聞辦公室20日特別舉行記者會，對外說明中國整體經濟情勢和政策。叢亮指出，八月以來，面對世界經濟復甦動力不足、國內周期性結構性矛盾疊加等困難挑戰，官方打出了一套政策組合拳。

叢亮稱，隨著效果顯現，中國八月規模以上工業增加值和社會消費品零售總額增速有所恢復，進出口降幅收窄，CPI由降轉漲，PPI和企業利潤降幅持續收窄，全國城鎮調查失業率小幅回落，製造業PMI持續回升，「經濟運作的正面因素在累積、亮點在增多，社會預期有所好轉」。

叢亮特別強調，經歷三年疫情後，中國經濟運作受內外多種因素影響，經濟恢復必然是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程。他並舉出過去面對亞洲金融風暴、金融海嘯例子，稱大陸「不僅屹立不倒，而且越發壯大」，相信「沒有過不去的坎」。

總理李強20日召開國務院常務會議，他指出，加快推進相關政策發布和工作落實，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。

據央視新聞，李強指出 ，要深刻分析把握中國國內外形勢變化和中國新型工業化的階級性特徵，全面提高工業發展質量效益和國際競爭力。加快發展先進製造業，協同推進數位產業化和產業數位化。

李強表示，要堅持深化改革，擴大開放，充分調動各類經營主體積極性。

與北京當局砲口一致的還有官媒，新華社17日起連續三日發表「中國經濟『放眼量』」系列評論文章反擊「中國經濟崩潰論」。所謂「放眼量」出自中共已故領導人毛澤東的詩詞，意指要以長遠的眼光去辨證問題。

文章稱，今年前八個月吸收外資雖年減5.1%，全球外商投資兩位數下降，但中國依然是外商投資的熱土。新華社表示，許多發展中國家積極擴大對華合作，並將近期多位外國元首接連登陸訪問，解讀為是以行動為中國投下「信任票」的證明。

中國國新辦20日舉辦國務院政策吹風會，面向社會對整體經濟政策與現況進行階段性回應...
中國國新辦20日舉辦國務院政策吹風會，面向社會對整體經濟政策與現況進行階段性回應。(取材自中國網)

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