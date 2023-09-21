人民幣兌美元匯率 人行：重要但非全部

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾20日表示，人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部（路透資料照片）

中國人民銀行貨幣 政策司司長鄒瀾在國新辦20日舉行國務院政策例行吹風會表示，人民幣兌美元匯率 非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣兌一籃子貨幣匯率的變化。

鄒瀾指出，大家平時討論比較多的是人民幣兌美元的雙邊匯率，但事實上，人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化。

鄒瀾說，從宏觀經濟運行來看，匯率浮動主要是調節實體經濟中的貿易和投資 ，貿易和投資是多邊的，涉及到多個國家、多種貨幣。因此，人民幣兌一籃子貨幣變動可以更全面地體現匯率對貿易、投資以及國際收支的影響。從匯率制度看，中國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。

鄒瀾表示，下一階段，人行、外匯局將保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，「立足長遠、發軔當前、綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。」

一籃子貨幣（currency basket）是一國採用具有不同權重的各國貨幣的組合來決定本國貨幣的匯率，這樣比起只和單一外幣掛勾更能降低匯率波動的風險。

此前，彭博13日報導，自8月中旬以來，中國人民銀行一直通過每日設定的人民幣兌23個貿易夥伴貨幣的中間價，來支撐人民幣兌這些貨幣（包括歐元、日元和英鎊）的匯率。人行的舉措導致一項衡量人民幣兌其他貨幣價值的官方指標回穩。

彭博指出，自7月底以來，貿易加權一籃子貨幣攀升約1.2%，而在此期間，人民幣對美元在岸價下跌約2%。