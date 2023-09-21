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普亭晤王毅：接受習近平邀請10月訪北京

中國新聞組／北京21日電
俄羅斯總統普亭在俄羅斯聖彼得堡會晤中共中央外辦主任王毅（背對鏡頭者）。(路透)
俄羅斯總統普亭在俄羅斯聖彼得堡會晤中共中央外辦主任王毅（背對鏡頭者）。(路透)

中共中央外辦主任王毅繼續訪問俄羅斯行程，他於20日會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。根據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭向王毅談到，他接受中國國家主席習近平請他10月訪問中國的邀請。

另根據克里姆林宮表示，普亭是在聖彼得堡康斯坦丁宮會晤王毅。

香港01引述報導指出，普亭說：「我很高興接受中國國家主席發出的今年10月到訪中國的邀請，這次訪問在中國國家主席習近平提出的倡議框架下，這個倡議已經有一帶一路這樣的國際品牌。」中國10月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

普亭又向王毅談到，會向他通報有關烏克蘭方面的情況，還有關於納卡地區的局勢。

路透報導，王毅向普亭表示，中俄要不斷增進相互信任，持續推進務實合作，夯實兩國友好的民意和社會基礎，在國際和多邊舞台上加強協調和配合，來共同維護好中俄的共同的、正當的利益，同時為推動國際秩序朝著公正合理的方向發展。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）此前稱，普亭與習近平10月會在北京會面。

中國外交部尚未證實普亭訪中的消息，發言人毛寧20日回應提問時僅表示，「中俄兩國領導人保持密切的戰略溝通。關於你提到的具體問題，目前我沒有可以提供的資訊」。

普亭 王毅 俄羅斯

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