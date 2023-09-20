華為旗下海思半導體回歸？出貨中製監控攝影機晶片搶市

華為旗下的海思傳出正將新的中製監控攝影機晶片出貨給客戶。（路透）

路透報導，根據知情人士，華為 旗下IC設計子公司海思半導體正出貨新的中製晶片 給監控攝影機製造商，部分客戶是中國公司，再加上華為最近推出的新型智慧手機採用中國國產的先進製程晶片，種種進展表明華為正在克服美國的出口管制。

熟悉監控攝影機行業供應鏈的人士表示，「與智慧手機處理器相比，這些監控晶片相對容易製造」，而海思的回歸將撼動市場。

雖然美國自2019年以來一直禁止華為未經批准取得美國技術和零件，但該公司似乎繞過了美國對晶片設計軟體的限制。華為3月宣布，在晶片領域完成了14奈米以上電子設計自動化（EDA）工具國產化。

海思主要為華為設備供應晶片，也擁有外部客戶如大華技術和海康威視，在美國祭出出口管制之前，是監控攝影機晶片的重要供應商。西南證券公司估計海思在2018年的全球市占達60%；Frost & Sullivan的數據顯示，海思2021年的市占驟降至3.9%。有消息人士說，海思聚焦高端領域，已從台灣聯詠等公司的手裡奪回市占。

華為拒絕置評。

華為8月底推出的新款智能手機Mate 60 Pro，經研究公司TechInsights拆解後發現，搭載的是海思設計的新款麒麟9000S晶片，而且由中芯國際代工，技術相當於台積電7奈米製程等級。美國議員呼籲對華為和中芯國際進行「更有效的出口管制」。但美國商務部長雷蒙多 19日表示，沒有證據顯示，中國能「量產」這款高階晶片。

美國的制裁導致海思無法從Cadence Design Systems、Synopsys和西門子旗下Mentor Graphics那裡獲得EDA軟體。這三家公司的產品在晶片設計領域占主導地位。

TechInsights分析師Dan Hutcheson說，對Mate 60 Pro及其射頻晶片等組件分析表明，華為可以使用複雜的EDA工具，華為本不該有這些工具，「不知道是否非法取得，但更有可能的是中國自行研發出了EDA工具」。