美企未來5年在中業務樂觀度與信心 降至24年新低

由於地緣政治緊張，加上中國經濟成長放緩，在中國經營的美國企業對於未來五年在中國商業前景的樂觀程度，降至1999年開始記錄以來最低。（歐新社）

受中美關係緊張、中國經濟放緩等因素影響，上海美國商會19日公布最新調查顯示，在中美企對未來五年在中國展開業務的樂觀程度與信心，降至24年來新低點。歐盟 執委會副主席喬霍瓦也指出，北京 的法律難懂不清，正加深在中歐企的擔憂。

據香港經濟日報報導，上海美國商會今年6月訪問325家在中美企後顯示，僅有52%受訪企業表示，對未來五年中國業務前景至少略感樂觀，較去年下跌三個百分點，為1999年商會對會員開展調查以來最低的一次，而在2021年，這一比率還高達78%。

歐盟執委會副主席喬霍瓦（右）已與北京進行高階數位對話，19日在記者會上發言。（Getty Images）

報告提到，地緣政治仍然是許多企業關注的主要問題。「對地緣政治、中美關係和中國經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力」，與2019年美中貿易期間的情況相比，有更多公司在此次調查中稱，前景「有點悲觀或更糟」。

對中國監管環境透明度的擔憂也在升溫，三分之一的受訪者表示，在過去一年中，針對外國企業的政策法規有所惡化。有六成在中美企將中美緊張局勢列為首要商業挑戰，與認為中國經濟放緩是最大挑戰的受訪企業比率相當。

北京近期實施涵蓋網路安全、反間諜活動和資料管理的廣泛新法規，強調擴充國家安全措施的需要。但相關法規使部分外國企業感到擔心，不確定新規實施會如何影響企業運作。

法媒報導，對於美國商會提到的中國政策法規一事，歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）19日也指出歐企的擔憂。

喬霍瓦表示，已得知在中歐企針對中國監管單位在決策和法條詮釋上的「不確定性」表達擔憂。喬霍瓦提到，法規用字模糊，例如未清楚界定何謂「重要資料」，或企業向外轉移資料時會面臨何種情況。

喬霍瓦說，這不是在批評北京法規，但歐方盼法條能夠「清楚且相對容易遵循」。喬霍瓦並指稱在中外企從商時，須面臨「冗長程序」，有時單一程序就需45天，往往持續更久。

喬霍瓦表示在與北京官員會談時，已強調在中歐企面臨漸趨艱困的經商處境，並關切在新疆地區，AI科技對人權的影響。

在中國外交部19日的例行記者會中，有記者問及上海美國商會對中國業務悲觀一事。發言人毛寧回應，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。

毛寧表示，近期中國也推出了加大吸引外商投資 力度等一系列針對性強的措施，也得到國內外投資者的廣泛歡迎。中國將一如既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。