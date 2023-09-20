馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

特斯拉創辦人馬斯克(右)會晤以色列總理內唐亞胡(中)時表示，中國已成為人工智慧（AI）領域的頂尖國家之一。(取材自X平台)

特斯拉創辦人馬斯克 18日在聯合國 大會期間與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤時表示，中國已成為人工智慧 （AI）領域的頂尖國家之一，他並認為，中國有潛力在有關領域占據首位。

據俄羅斯衛星通訊社報導，馬斯克與內唐亞胡本次會談討論了人工智慧對人類的潛在風險和利益。馬斯克於會上稱，「至於你所說的在人工智慧領域領先的國家，中國肯定是其中之一，是領導者之一，而且有潛力成為第一名。」

馬斯克表示，雖然西方國家對中國可能缺乏人工智慧監管措施表示擔憂，但他曾親自與中國領導人會面，討論人工智慧的風險。他稱，中國領導人對人工智慧所帶來的風險非常敏感。

馬斯克強調，人工智慧才是當今人類文明面臨的最大風險，但他認為這項技術仍有機會得到負責任的發展。

據悉，中國國家主席習近平在8月時於約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會上曾說，人工智慧是一個新領域，會帶來風險，因此金磚國家需要組建一個共同的人工智慧管理機構。

另據新華社早前報導，7月18日，聯合國安理會早就人工智慧與安全問題舉行高階公開會議。中國常駐聯合國代表張軍在會上表示，中國秉持人類命運共同體理念，始終以高度負責的態度參與人工智慧全球合作與治理，相繼在聯合國平台提交了關於人工智慧軍事應用、倫理治理的兩份立場文件。

張軍進一步稱，中方願同國際社會一道，在人工智慧領域積極落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅持發展優先，維護共同安全，促進跨文化交流與合作，攜手各國共享人工智慧技術成果，共同防範和應對風險挑戰。