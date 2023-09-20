華為乘勝追擊 將推出大尺吋平板電腦、新款中階5G手機

華為在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，傳出將於10月至11月發表一款中階5G手機—新一代Nova 12系列。（中新社）

華為 在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，市場傳出華為乘勝追擊，將推出大尺吋平板電腦，並預計於10月至11月發表一款中階5G 手機—新一代Nova 12系列，由於中階手機價格較親民，銷量更為驚人，預計將掀起新一波華為手機銷售熱潮。

華為現有Nova 11系列是4G手機，中國國內零售價約人民幣2400元，網路傳出Nova 12系列將升級為5G手機，Nova 12價格12GB+256GB版售價人民幣2799元；Nova 12 Pro系列12GB+256GB售價人民幣3799元，而目前熱賣的Mate 60 Pro售價人民幣6999元，Nova 12價格較親民，將帶動華為手機更大的銷量。

有數碼博主爆料稱，華為Nova 12系列將搭載華為的麒麟830處理器，估計製程幾乎和9000s相當，華為會下放一些旗艦機特有功能給Nova 12系列，預計是衛星電話功能，還有一些影像功能。當然，這可能只是華為Nova 12 Pro才有的待遇。

此外，還有消息稱，華為Nova 12 Pro有5000萬畫素十檔可調光圈超光變影像加持，並配備5000萬長焦鏡頭100倍變焦和1200萬廣角微距二合一鏡頭；內置4900mAh電池，可支持100W超級快充、50W反向充電等。

另外，該機將支持雙向北斗衛星短訊。

此外，目前華為Mate 60系列全線缺貨，遠超市場預期，供應鏈 人士透露，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的最新出貨量預估數字已經上調至2000萬支。

據了解，華為Mate 60系列手機未發表先銷售後，手機預訂量遠超過華為預期，特別是支持衛星通話功能的Pro系列不斷加單。

早在今年的8月，華為Mate 60系列還沒上架前，產業鏈有消息傳出，華為將2023年手機出貨量從年初設定的3000萬支提升至4000萬支。

另外，華為靠著Mate 60 Pro力拚蘋果的iPhone 15系列，現在更瞄準蘋果iPad平板電腦，將推出華為MatePad Pro平板電腦，首度搭載華為獨家的星閃技術（NearLink），讓無線連接更快、傳輸更多資料，可望取代現有的藍牙技術。

華為終端官方微博19日宣布，華為將在9月25日華為秋季全場景新品發布會上發表華為MatePad Pro 13.2吋旗艦新品。