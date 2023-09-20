我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

華為乘勝追擊 將推出大尺吋平板電腦、新款中階5G手機

記者林茂仁／綜合報導
華為在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，傳出將於10月至11月發表一款中階5G手機—新一代Nova 12系列。（中新社）
華為在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，傳出將於10月至11月發表一款中階5G手機—新一代Nova 12系列。（中新社）

華為在高階手機Mate 60 Pro手機熱賣後，市場傳出華為乘勝追擊，將推出大尺吋平板電腦，並預計於10月至11月發表一款中階5G手機—新一代Nova 12系列，由於中階手機價格較親民，銷量更為驚人，預計將掀起新一波華為手機銷售熱潮。

華為現有Nova 11系列是4G手機，中國國內零售價約人民幣2400元，網路傳出Nova 12系列將升級為5G手機，Nova 12價格12GB+256GB版售價人民幣2799元；Nova 12 Pro系列12GB+256GB售價人民幣3799元，而目前熱賣的Mate 60 Pro售價人民幣6999元，Nova 12價格較親民，將帶動華為手機更大的銷量。

有數碼博主爆料稱，華為Nova 12系列將搭載華為的麒麟830處理器，估計製程幾乎和9000s相當，華為會下放一些旗艦機特有功能給Nova 12系列，預計是衛星電話功能，還有一些影像功能。當然，這可能只是華為Nova 12 Pro才有的待遇。

此外，還有消息稱，華為Nova 12 Pro有5000萬畫素十檔可調光圈超光變影像加持，並配備5000萬長焦鏡頭100倍變焦和1200萬廣角微距二合一鏡頭；內置4900mAh電池，可支持100W超級快充、50W反向充電等。

另外，該機將支持雙向北斗衛星短訊。

此外，目前華為Mate 60系列全線缺貨，遠超市場預期，供應鏈人士透露，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的最新出貨量預估數字已經上調至2000萬支。

據了解，華為Mate 60系列手機未發表先銷售後，手機預訂量遠超過華為預期，特別是支持衛星通話功能的Pro系列不斷加單。

早在今年的8月，華為Mate 60系列還沒上架前，產業鏈有消息傳出，華為將2023年手機出貨量從年初設定的3000萬支提升至4000萬支。

另外，華為靠著Mate 60 Pro力拚蘋果的iPhone 15系列，現在更瞄準蘋果iPad平板電腦，將推出華為MatePad Pro平板電腦，首度搭載華為獨家的星閃技術（NearLink），讓無線連接更快、傳輸更多資料，可望取代現有的藍牙技術。

華為終端官方微博19日宣布，華為將在9月25日華為秋季全場景新品發布會上發表華為MatePad Pro 13.2吋旗艦新品。

華為 5G 供應鏈

上一則

馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

下一則

任正非：蘋果是華為的老師 「說我是果粉，也不為過」

延伸閱讀

美商務部長不爽華為「這時」發新機：將千方百計阻止…

美商務部長不爽華為「這時」發新機：將千方百計阻止…
任正非承認是果粉 原因揭曉「常研究蘋果為什麼做得好」

任正非承認是果粉 原因揭曉「常研究蘋果為什麼做得好」
華為傳十月推出5G中階手機 同樣用麒麟晶片

華為傳十月推出5G中階手機 同樣用麒麟晶片
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現