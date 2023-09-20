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中國近月一再拋售美債 持有規模續創14年新低

記者謝守真／綜合報導
美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國連續第4個月減持美債。（路透）
美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國連續第4個月減持美債。（路透）

美國財政部公布的最新資料顯示，7月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化，日本增持，中國和英國則減持。其中，中國已連續第四個月減持美國國債，7月減持136億美元，持有規模降至8218億美元，續創2009年6月以來近14年新低。

據美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本7月增持69億美元美國國債，持有規模達1兆1125億美元，仍為美國第一大海外債主。此前6月，日本增持了88億美元的美債。不過，值得注意的是，5月，日本曾減持304億美元的美債，這是日本自2月以來首次減持。

報告指出，中國為僅次於日本的第二大海外持有美債國，但中國7月已連續第四個月減持。中國前一次美債持量的低點是2009年5月的8015億美元。

自去年4月起，中國的美債持有規模一直低於1兆美元。截至今年2月止，中國曾連續七個月減持美債，而後於3月有所增持後，5月又創下2010年5月以來的新低，減持222億美元，而6月再減持113億美元。

此外，就美國公債殖利率走勢來看，7月也是遭遇拋售的一段高危險期，2年期美債殖利率在當月一度觸及5.12%，創下了16年來的最高水準。

另據中國媒體華爾街見聞分析，雖然該報告指出，中國近幾月一再拋售美債，但有評論稱，中方「持有的美債看似減少，實則轉向收益率更高的機構債」。

中國人民大學經濟學院副院長王晉斌對新京報貝殼財經表示，投資者減持美債原因可能有多種，其一可能是由於美國的通膨較高，持有美債會帶來更多的帳面浮虧，所以減持美債可以說是出於維護自身的合理利益或者資產組合配置的考慮。

第二點是在美元不斷升息的過程中，其他經濟體的美元流動性收緊，部分經濟體需要透過減持美債來獲取美元的流動性，從而穩定匯率市場。

王晉斌認為，目前美債規模快速擴張到33兆美元，也會帶來國際社會對美債債務信用風險問題的擔憂，因此投資者減持美債的行為，其實也是對美元貨幣體系公正性的一種質疑。另外，美債的信用問題也有美國聯準會激進升息方式帶來的負面外溢性問題。

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