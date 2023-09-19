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訪中歐盟高官：北京法條不明確 加深外國企業擔憂

編譯高詣軒／即時報導
歐盟執委會副主席喬霍瓦（右）已與北京進行高階數位對話，19日在記者會上發言。（Getty Images）
歐盟執委會副主席喬霍瓦（右）已與北京進行高階數位對話，19日在記者會上發言。（Getty Images）

法新社報導，歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）18日和中國國務院副總理張國清等官員，展開第2次「高階數位對話」，討論人工智慧（AI）、資料管理等關鍵議題。喬霍瓦19日指出，北京的法律難懂不清，正加深在中外企的擔憂。

報導指出，北京近期實施涵蓋網路安全、反間諜活動和資料管理的廣泛新法規，強調擴充國家安全措施的需要。但相關法規使部分外國企業感到擔心，不確定新規實施會如何影響企業運作。

喬霍瓦表示，已得知在中歐企針對中國監管單位在決策和法條詮釋上的「不確定性」表達擔憂。喬霍瓦提到，法規用字模糊，例如未清楚界定何謂「重要資料」，或企業向外轉移資料時會面臨何種情況。

喬霍瓦說，這不是在批評北京法規，但歐方盼法條能夠「清楚且相對容易遵循」。喬霍瓦並指稱在中外企從商時，須面臨「冗長程序」，有時單一程序就需45天，往往持續更久。

喬霍瓦表示在與北京官員會談時，已強調在中歐企面臨漸趨艱困的經商處境，並關切在新疆地區，AI科技對人權的影響。

喬霍瓦到訪北京與會的數日前，歐盟才宣布針對中國電動車的補貼問題展開調查，稱其涉及不公平競爭。北京批評該項調查將衝擊中歐貿易關係，指控歐盟展現赤裸的保護主義。

北京和西方的關係近年惡化，歐盟繼而關切AI、假消息和資安問題帶來的潛在漏洞。喬霍瓦表示，歐盟無意尋求與中脫鉤，但希望就經濟的相互依存性「去風險化」，提升歐盟韌性和競爭力，推展科技安全議程。

北京對美歐「去風險化」策略已表反彈。法新社引述一名中國外交部發言人6月表示，試圖對中「去風險化」者，設定的對象有誤，只會製造出真正風險。

北京 歐盟 AI

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