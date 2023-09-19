國安部「越界」妄言外交 美媒：象徵習「著魔」安全問題 高於一切

中共總書記習近平缺席東協及G20峰會等一系列峰會，引起國際猜測。（新華社）

主管國家安全的中國國安部近來頻頻對中國外交事務發言，甚至公開要美國「拿出足夠誠意」，引起側目。分析人士認為，這象徵中共總書記習近平 在意國家安全問題到了「著魔」的地步，甚至放到外交的中心位置。

美國之音報導，中國國家安全部在7月31日正式創設微信 公眾號，而其引起議論的文章在3日發表。這篇以美中關係為核心的文章聲稱，美國的「競爭+管控競爭」的「新兩手」，表面上代替了「接觸+遏制」的「舊兩手」；更稱要真正實現「從峇里島到舊金山 」（指習近平與美國總統拜登從去年G20峇里島峰會會談，到實現今年APEC舊金山峰會會談），「美國需要拿出足夠的誠意」。

除上述文章，中國國安部微信公眾號成立以來發布的14篇原創文章中，也有藉國家安全批評美國、日本的外交及核處理水排海等政策。

中國人民大學國際關係教授時殷弘日前向紐約時報表示，這篇文章極不尋常，國安部並不負責外交，因此沒有權力就中美關係發表看法。

華府人權組織「公民力量」創辦人楊建利認為，一個不是主管外交政策的中國政府單位，卻對兩國元首、尤其是中美這兩個世界上最重要國際關係的元首見不見面「開出條件，指明方向」，很不尋常，顯然是越界。

楊建利認為，在習近平的統治下，誰都不敢輕舉妄動。而國安部長陳一新掌管的中國國安部卻「高調地亂說亂動」，就更不尋常。

美國的「中國民主黨」全國委員會執行長陳闖創日前表示，俄羅斯處理外交事務時，外交部長並不是最重要的，情報系統才是，所以俄羅斯向來會要求美國中央情報局（CIA）局長訪俄溝通外交問題。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年訪中前，中情局長伯恩斯（William Burns）5月就已秘密訪中。可見習近平也有俄式思維。

他認為，從上述事蹟來看，中國國安部跳出來為習近平訪美開出條件，就不奇怪了。更何況，習近平歇斯底里地把「安全」放在第一位，包括秦剛為什麼消失，都和習近平這一套思維有關係。

楊建利說，習近平「著魔」於安全思維，但在內外交困的大環境下，他可能把外交政策「轉攻為守」，除了缺席東協及G20峰會等一系列峰會，11月是否會參加APEC舊金山峰會也無定論。但這不代表習近平會放棄全球擴張雄心。