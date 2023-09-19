被美、德接連批評「獨裁者」法媒：習「政治尊嚴」面臨西方挑戰

德國外交部長貝爾伯克日前公開稱中國國家主席習近平「獨裁者」。（路透）

德國 外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前公開稱中國國家主席習近平 「獨裁者」，北京 當局18日對此表達「強烈不滿」，痛斥「極其荒謬」；德國方面證實，中國為此召見德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）。今年6月，美國總統拜登也稱習近平是獨裁者，同樣引發中方「強烈不滿和反對」。法國媒體分析：習近平的「政治尊嚴」正面臨西方挑戰。

貝爾伯克上周接受美國福斯新聞（Fox News）訪問提到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭時，她說：「如果（俄國總統）普亭贏得戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號？」

中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會對此表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」

德國外交部發言人證實，德國駐中大使傅融因為貝爾伯克的言論「被中國外交部召見」。據法廣網導，中方當面抗議，非常憤怒。

貝爾伯克不是第一個用「獨裁者」形容習近平的西方政治人物；美國總統拜登6月在加州出席籌款活動談到「氣球事件」時，就稱習近平為「獨裁者」，同樣招致中方強烈抗議。

報導指出，中方反駁的詞語幾乎是重複的，北京譴責拜登「美方的言論極其荒謬,，極不負責，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。」北京也痛斥德國外長相關言論是「嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」。

報導指出，北京定性「嚴重侵犯中方政治尊嚴」，因為在中國，黨的最高領導人等同國家領導人，所謂「中方政治尊嚴」即習近平的個人尊嚴。這一點，德國政府發言人在回答如何看中國的統治方式時，雖避免使用「獨裁者」再激怒北京，但指中國是「黨國一體」與「我們的民主理念不符」，也清楚暗示北京政權的獨裁性質。