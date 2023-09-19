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江蘇「時代芯存」破產拍賣光刻機無人接盤 晶圓廠淪養雞場

記者賴錦宏／綜合報導
原本號稱要投資人民幣130億元，打造年產能10萬片記憶體12吋晶片的時代芯存，早前已宣告破產。（取材自百度百家號）
原本號稱要投資人民幣130億元，打造年產能10萬片記憶體12吋晶片的時代芯存，早前已宣告破產。（取材自百度百家號）

江蘇的時代芯存晶圓廠近日進入清算程序，此前已宣告破產拍賣二手光刻機（又稱曝光機），但至今沒有人接盤。該公司被視為地方政府大量補貼半導體企業的最新失敗案例。讓人意外的是，該晶圓廠在沒有業務的時候，曾一度淪為雞鴨養殖場，甚至成了對外營業的招待所。

集微網報導，時代芯存2016年成立，原本宣告要投資人民幣130億元，打造年產能10萬片記憶體的12吋晶圓廠，被當地政府當做重點項目來打造。但僅僅三年後，該公司就開始拖欠員工薪資。

這家公司在技術上的確存在問題，據悉該公司2019年11月才宣布生產第一款EEPROM產品，但最終良率僅有離譜的1.7%，可以說根本沒有量產能力。

有員工透露，因為沒有業務，廠區內有養鴨養雞。而且廠裡養的雞鴨，最終會送到VIP餐廳，招待來廠的外賓。所以看似是一家晶圓廠，但實際上晶片沒什麼成績，反而成了招待所。

2023年7月，江蘇淮安市淮陰區人民法院正式受理江蘇時代芯存半導體有限公司的破產清算案，並對該公司一台價值人民幣1.43億元ASML光刻機公開拍賣。這款ASML光刻機是2018年買下的，型號1950Hi，顯為二手貨，但也花費2868萬美元，加上配套54台主設備和290台輔助設備，總價約人民幣14.9億元。

破產 拍賣 投資

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