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攻關拚創新 統計局：去年科研經費首破3兆 升幅近10年來次高

中國新聞組／北京19日電

中美科技戰酣，中國官方為攻關、加速創新，全力拚研發。國家統計局、科學技術部和財政部日前聯合發布「2022年全國科技經費投入統計公報」顯示，2022年中國R&D（科學研究與試驗發展）經費投入總量首次突破3兆，達到3兆782.9億元（人民幣，下同），升幅為近十年來第二高。

大公報報導，國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，從投入強度看，2022年中國R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.54%，比上年提高0.11個百分點。R&D經費投入強度水平在世界上位列第13位，介於歐盟（2.2%）和經濟合作暨發展組織（OECD）國家（2.7%）平均水平之間，與OECD國家（38成員國中，34個為世界銀行「高收入經濟體」，包括美、英、日等）差距進一步縮小。

值得一提的是，在中國R&D活動中，企業主體地位進一步鞏固，重點領域投入持續擴大。張啟龍表示，企業、政府屬研究機構和高等學校是中國R&D活動的三大執行主體。2022年，三大主體R&D經費分別為2兆3878.6億元、3814.4億元和2412.4億元，分別比上年增長11.0%、2.6%和10.6%。其中，企業對R&D經費增長的貢獻達到84.0%，比上年提升4.6個百分點，是拉動R&D經費增長的主要力量。

公報顯示，中國的基礎研究投入取得新突破，占比延續上升勢頭。張啟龍表示，2022年中國基礎研究、應用研究和試驗發展經費分別為2023.5億元、3482.5億元和2兆5276.9億元，分別比上年增長11.4%、10.7%和9.9%。其中，基礎研究經費增速比R&D經費快1.3個百分點，繼續保持較快增長；總量首次突破2000億元，規模位列世界第二位。

張啟龍表示，下階段，一方面要進一步完善R&D經費多元化投入機制，加大財政經費支持力度，拓展研發支出稅費減免等其他方面政策成效，完善直接融資、引導基金等金融支持體系，鼓勵地方持續加大R&D投入。

中國近年積極鼓勵企業科研創新，圖為中國一間實驗室的科研人員在工作。(中新社)
中國近年積極鼓勵企業科研創新，圖為中國一間實驗室的科研人員在工作。(中新社)

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