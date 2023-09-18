歐中恢復高階數位對話 為高峰會舖路

圖為中國與歐盟旗幟。（圖取自歐盟執委會網頁ec.europa.eu）

歐盟 （EU）與中國今天在北京 進行高階數位對話，重拾雙方自2020年9月初次對話後便停擺的機制，並為下週高階經濟對話和年底前可能舉行的歐中高峰會舖路。

據歐盟執行委員會（European Commission）今天發布該對話會後新聞稿，主管價值和政策透明的執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）與中國國務院副總理張國清在北京會談，歐盟主管司法和消費者權益的執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）也透過視訊參與。

歐盟官員除了向中方說明歐盟兩大數位新法「數位服務法」（Digital Services Act ）和「數位市場法」（Digital Markets Act）的最新進展，並交換關於人工智慧 （AI）規範的看法。

執委會指出，歐盟向中國強調人工智慧使用倫理應「完全尊重普世人權」，並敦促中國政府確保在數位領域有公平互惠的商業環境。同時，執委會代表也抱怨中國新修的「反間諜法」造成歐盟企業在中國取得產業資訊的困難，這項議題也將在9月25日起的歐中經濟對話討論，以尋求解決方案。

歐中高階數位對話始自2020年9月，之後便中斷，直到今年4月歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪中時才宣布續行。這次對話也宣布將恢復歐中自2009年便建立的資通訊（ICT）對話機制，該機制同樣自2020年後停擺。

歐中數位對話和經濟對話的舉行，被視為歐中高峰會可能在年底前恢復的暖身動作。

去年4月范德賴恩、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）與中國國家主席習近平透過視訊峰會，因中國不願表態譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭的行為而鬧僵，被歐盟官員形容為「聾子對話」，若今年順利舉行，俄烏戰爭和歐盟對中經濟「去風險」仍會是兩大爭議焦點。