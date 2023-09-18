中國官場「存量腐敗」讓習防不勝防 也曝露他用人不當

李尚福可能涉貪的消息造成震撼，有專家指中國官場累積數十年的「存量腐敗」，讓習近平防不勝防。(路透資料照片)

中國防長李尚福 可能涉貪而受查的消息造成震撼，專家鄧聿文表示，若傳聞屬實，一來顯示中共領導人習近平 沒做好對高層官員的審查工作，貪腐案屢爆也曝露中國官場累積數十年的「存量腐敗」，讓習近平防不勝防。

65歲的中國國務委員兼國防部長李尚福自8月29日以來就未公開露面，甚至缺席日前的中越年度防務會議，據路透社，北京當局給出的說法是「健康」因素，但多名消息人士透露，李尚福因涉貪正在受查。

現居美國、曾任中共黨刊編審的中國問題專家鄧聿文17日在美國之音（VOA）發表評論文章指出，據北京消息人士透露，「李尚福問題嚴重，正在配合調查，同時正處於隔離審查的還有李（尚福）的前任，3月離任的前防長魏鳳和。兩人均涉火箭軍 高層的貪腐案」。

北京7月時解除火箭軍司令和政委兩名高級將領的職務，但未公開說明原因。有關火箭軍高層貪腐的傳聞此前就不脛而走，據指習近平正大力整頓軍方高層，多名從火箭軍系統出來的高官被帶走。

鄧聿文說，李尚福與魏鳳和這前後兩任防長若受火箭軍高層腐敗案牽連，也不奇怪。

他分析，李尚福長期任職解放軍裝備部門，也曾擔任戰略支援部隊副司令兼參謀長。裝備部門掌管共軍武器採購，「是解放軍最肥缺的部門之一，也是腐敗最嚴重的部門」。戰略支援部隊和火箭軍有業務交叉，魏鳳和擔任防長前也做過火箭軍司令，有說法指火箭軍高層的腐敗案就是由魏鳳和的離任審計引出的。

文章指「解放軍高層的腐敗已不新鮮」。中共19大期間，兩名軍委副主席郭伯雄、徐才厚以及軍委總部和多個戰區高層先後被查；但即使如此，李尚福若涉貪，仍有相當震撼性，因為郭、徐二人職務雖高於李尚福，卻是卸去軍職才落馬，魏鳳和也是離任後因審計而出問題，李尚福則不但正在任上，而且接任防長只有半年。

更重要的是，鄧聿文說，李尚福是習近平在中共20大所提拔重用的，他與先前因不明原因而被拔掉外交部長職務的秦剛都是國務委員，屬副國級領導人，「這和一般的部長出事性質有些不同，說明習的用人大有問題，起碼對高級幹部的審查工作沒做好」。

鄧聿文表示，「腐敗是中共之癌，無法根治」，從習近平上台後落馬官員的數量可見一斑，據當局披露，中共20大前，立案審查調查的大小官員逾20萬人，其中包括最高層級的政治局前常委周永康，而很多地方和部門還是「塌方式腐敗」。

對於官員「前仆後繼」涉貪，這位專家表示，根本原因就在於不受約束和制衡的絕對權力。每一級官員、尤其是主要領導幹部，除了受上級的弱監督，在同級內部和所管轄領域幾乎擁有絕對權力，制度形同虛設，「不把權力用到極致、想方設法貪腐才怪」。

他強調，「這並非是要對習（近平）發動的反腐一棍子打死。雖然習的反腐頗多讓人詬病之處，但公允而言，反腐還是起到了一定的、某種程度上甚至也可說相當大的效應——無論對習個人抑或這個黨」。

但是中共20大後為何仍有如此多官員被查？鄧聿文說，這與中共腐敗的「存量」有關。

若以習近平掌權的中共18大為時間線，18大前的可稱為「存量腐敗」，18大後的則是「增量腐敗」。「存量腐敗」是指18大前的30多年，中國因高速發展和黨紀鬆弛而累積的貪腐，確切數字無法計算，「估算起來幾千萬是有」；「增量腐敗」是指18大後還在腐敗的官員。

鄧聿文說，反腐是習近平維繫權力威嚇和官員忠誠的手段，但透過反腐讓官員提心吊膽、臣服於己的同時，也會對習近平自身產生政治和道德風險。

例如當某個官員被查後，為減輕刑責，可能供出其他人，習近平的親信或許就會被牽連，「李尚福大概率是當局在查火箭軍高層案子的時候被某個官員供出的」。