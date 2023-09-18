北半球最強設備…墨子巡天望遠鏡啟用 揭仙女座星系面紗

墨子巡天望遠鏡17日正式啟用，並發布仙女座星系圖片。（新華社）

中國科學院17日宣布，由中國科學技術大學和中國科學院紫金山天文台大視場巡天望遠鏡聯合研製的墨子巡天望遠鏡當天正式啟用，並發布仙女座星系圖片。這一望遠鏡是目前北半球光學時域巡天能力最強的設備，將顯著提升中國時域天文研究能力。

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香港 中通社報導，墨子巡天望遠鏡安置於青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖鎮海拔4200米的賽什騰山天文台址，是一台大視場光學成像望遠鏡。該望遠鏡主鏡口徑2.5米，配備7.65億像素大靶面主焦相機，通光面積大、雜散光少，系統探測靈敏度高，具備強大的巡天能力，能夠每三個晚上巡測整個北天球一次。

據悉，墨子巡天望遠鏡可監測移動天體和光變天體，用於高效搜尋和監測天文動態事件，可在高能時域天文、太陽系天體普查、銀河系結構和近場宇宙學等領域發揮重要作用。

報導指出，仙女座星系由於結構特點和金屬豐度與銀河系相近，是探索銀河系及同類星系形成與演化的理想研究對象。不過，由於仙女座星系在天空中跨度大，已有的天文望遠鏡難以同時拍攝到它的精準全貌及周圍環境。墨子巡天望遠鏡兼具大視場和高分辨成像能力，首光獲取了仙女座星系及其外圍區域的多色圖像。首光圖像利用不同夜晚觀測的150幅圖像疊加而成，可以測定仙女座星系及周圍環境中的天體亮度變化，開展時域天文學研究。

墨子巡天望遠鏡還將開展太陽系近地天體等搜尋與監測研究，服務航天安全和深空探測。