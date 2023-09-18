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李尚福神隱逾2周 解放軍報推幹部要「能上能下」惹聯想

中國新聞組／北京18日電
中國國防部長李尚福已超過兩周時間未公開露面，引發外界高度關注與諸多揣測。（歐新社）
中國國防部長李尚福已超過兩周時間未公開露面，引發外界高度關注與諸多揣測。（歐新社）

中國國防部李尚福已神隱逾兩周時間，解放軍報周日發表題為「激勵幹部奮發有為擔當作為」的文章，強調要「推動幹部能上能下常態化，解決好不作為問題」，「推進領導幹部能上能下，是糾治不作為的有效手段」，引發外界諸多聯想。

李尚福今年3月出任中國國防部長，他最近一次公開露面是8月29日在第三屆中非和平安全論壇上致詞。美國華盛頓郵報周五援引兩名未透露姓名的美國官員的話稱，李尚福因「腐敗」而接受調查，並可能被免職。

路透則報導，這次調查與中國軍備採購有關，但未具體說明案件涉及的裝備類型。華爾街日報也引述一位接近中國決策層的人士透露，李尚福上周被帶走問話，美國官員稱他已被免職。

中共解放軍報17日在二版發表的這篇評論文章指出，「當前，領導幹部亂作為的現象還一定程度存在，有的急功近利、好大喜功；有的拍腦袋做決定，搞『形象工程』『政績工程』；有的蠻幹亂幹、不按規律辦事，造成工作失誤」。

文章強調，要「推動幹部能上能下常態化，解決好不作為問題」。解放軍報稱，當前共軍個別幹部存在不擔當、不作為的問題。「有的工作不在狀態，不思進取、得過且過，『當一天和尚撞一天鐘』；有的工作標準不高，只求過得去、不求過得硬；有的不願擔責任，遇到矛盾推拖繞躲，搞『擊鼓傳花』」。

解放軍報表示，「對這些心態『佛系』、狀態『躺平』、工作『擺爛』的幹部，絕不能放任不管、聽之任之。推進領導幹部能上能下，是糾治不作為的有效手段」。

解放軍報最後強調，「特別應注重在重大鬥爭中磨礪幹部，促使幹部加強鬥爭精神和鬥爭本領養成，著力增強防風險、迎挑戰、抗打壓能力。同時，不斷完善選人用人機制，注重在重大演習、聯合訓練、搶險救災等重大任務中考察幹部，真正將那些關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出去的幹部識別出來、選準用好」。

解放軍 李尚福 國防部

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