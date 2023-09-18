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認賠? 外資撤離中國、加速脫鉤 8月單月120億美元創新高

編譯任中原／綜合報導
外資過去一年多以來從中國大陸股債市撤資逾1800億美元。（路透）
外資過去一年多以來從中國大陸股債市撤資逾1800億美元。（路透）

外資過去一年多以來從中國股債市撤資逾1800億美元，8月單月外資撤離中國境內股市的金額也創120億美元單月新高，顯示外資對中國股市的胃口減弱，且中國市場與其他金融市場也加速脫鉤，在全球金融市場的影響力持續降低。

彭博資訊報導，外資今年6月底持有的中國股票和債券，比2021年12月時的頂峰減少了約1.37兆人民幣（約1880億美元）、或17%。另外從2020年以來，海外基金參與香港股市的金額也劇減逾三分之一。

法國巴黎銀行亞洲及新興股市主管陳志凱表示，「外資正在認賠出場」，投資人擔憂房市及消費支出減緩，「這些方面表現失望，促使許多外資重新思考曝險部位」。

中國經濟疲軟迄今都還沒衝擊到其他新興市場。今年來MSCI中國股價指數下跌約7%，但整體MSCI新興股市指數反而上漲3%。表現分歧的原因之一，是中國致力於供應鏈自給自足及美中關係惡化，對其他新興股市影響不大，而且人工智慧（AI）題材對台灣等股市有利，但未拉升中股。

中股占MSCI新興指數的權重也由2021年底時的30%，下降到27%左右。同時，一些新上市的新興股市基金排除中股。基金公司擔憂中國地方政府融資平台、住宅存量過高、人口高齡化、撫養比率升高、法規不穩定及地緣孤立等問題。至於其他新興股市仍存在投資機會。

投資 供應鏈 新興市場

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