訪俄的下一站？韓媒推測金正恩「這時候」訪華 10月可能舉行中朝俄峰會

俄羅斯總統普亭（右）本月13日在俄遠東地區與到訪的金正恩會面。（美聯社）

北韓領袖金正恩 訪問俄羅斯，並在9月13日與俄羅斯總統普亭 會談。據南韓媒體報導，面對韓美日進一步加強安全合作的情況，金正恩訪俄後是否會訪問中國，引發關注。

韓聯社指出，金正恩可能會以9月23日開幕的杭州亞運會為契機訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。報導稱，金正恩一向喜歡以專用列車出行，但杭州距離平壤較遠，因此他可能會先派出包括妹妹金與正在內的朝鮮高層代表團訪華，並與中方溝通，他之後會乘列車前往北京 或中國東北與中方舉行首腦會談。

報導指出，另有觀點稱，朝中俄可能會擇機舉行三國峰會。報導提及，普亭會出席10月在北京舉行的第三屆「一帶一路」峰會，如果金正恩也出席，屆時中俄朝或會舉行三邊峰會。

報導稱，美國的朝鮮問題專家、喬治城大學（Georgetown University）教授曼蘇羅夫（Alexandre Mansourov）9月5日在研討會上表示，若美俄以及美中關係繼續在目前的道路上走下去，不排除中俄朝舉行三邊峰會的可能。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點