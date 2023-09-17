劍指美軍 「北斗基站」首設西沙海域 精準定位進入的外籍船隻

西沙海域北斗基站。（視頻截圖）

中國交通運輸部海事局表示，已於15日在西沙群島北礁和浪花礁的燈塔，建置基於北斗船舶自動識別系統的岸基基站，這是北斗基站首次設置於西沙海域。此前美軍航艦多次行經此處。

環球時報報導，兩座基站支持北斗系統，基站的船舶自動識別系統數據，均接入中國船舶自動識別系統岸基系統，並運用北斗傳輸。

北斗船舶自動識別系統是一種用於船舶定位和識別的先進技術。通過該系統，船舶可以實時接收北斗衛星信號，自動測定船位、航速、航向等重要信息，並將這些信息實時傳輸至岸基系統。這一系統的應用，可以大大提高船舶航行的安全性，減少海事事故的發生。有評論認為，作為中國自主研發的衛星導航系統，北斗衛星導航技術已經逐漸在國際上嶄露頭角。

另據香港 文匯報報導，專家表示，北斗基站的使用有助於船舶航行監管、島礁生態保護等，提供行經南海船舶更安全、可靠的導航服務。海上定位系統的使用就是主權的一個重要象徵，一個國家提供燈塔為過往船舶進行導航，說明該海域是這個國家的領海或經濟專屬區，證明這個國家對該海域擁有有效控制權，「北斗基站在這裡提供服務，別的國家無法在此提供相關能力，很大程度上維護了我們在南海的主權。可靠的定位能力就代表着有效控制，是重要的主權象徵」。

專家指出，北斗系統雖然從理論上講不能對過往船隻實施監管，但是可以對進入海域的外籍船隻進行精準定位，此前對於船隻的精準定位很難做到。

此前執行「自由航行」的美國海軍航艦頻繁穿梭西沙海域，像是美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）即曾於今年3月駛抵當地。

當時中國國防部 恫嚇，美方應立即停止「挑釁行徑」，否則將承擔由此引發「不測事件」的嚴重後果。