軍媒揭火箭軍「短板弱項」：須天天調研

中共「解放軍報」15日在報紙頭版，罕見地談及共軍火箭軍某部隊戰鬥力建設存在「短板弱項」。圖為2017年解放軍建軍90周年閱兵的火箭軍部隊方隊。（新華社）

中國國防部長李尚福傳遭調查之際，中共中央軍委機關報「解放軍 報」15日在報紙頭版，罕見地談及解放軍火箭軍 某部隊戰鬥力建設存在「短板弱項」，稱職的人才不足。而某部黨委領導親赴部隊演訓一線，通過調研解決部隊發展難題。

美國之音報導，火箭軍是中國軍方當前十分受關注的一支主要軍種，它掌握和控制著中國數量漸增的核導彈和常規彈道導彈。另外，火箭軍最近受關注，是因其最高領導層火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將，均被撤換，揣測的原因從涉嫌貪腐到嚴重洩密都有。

「解放軍報」15日以「把『問題清單』變為『履職清單』」為題，在頭版刊出報導。文章中，火箭軍某部黨委引述習近平 的講話，稱他們要把調查研究這個基本功練紮實，需從「常」字入手，當作天天必做、月月必抓的工作。

黨委並表示，要對部隊建設和練兵備戰常態化開展問題梳理、難題排查，大力貫徹執行重大堵點淤點難點。

報導稱，今年以來，該部黨委班子成員多次奔赴部隊一線，已形成20餘項調研成果。同時建立反饋機制，加強對調研課題完成情況、問題解決情況的跟蹤問效，對落實不到位的及時督導，確保整改見效。

報導指出，對調研發現的問題，黨委班子成員作為第一責任人，及時回應官兵關切、接受官兵監督，做到問題不解決不鬆勁、解決不徹底不放手，真正把「問題清單」變為「履職清單」。報導並稱，制約發展的難點在哪裡，調研焦點就在哪。能在一線解決的，絕不在會議室裡耽誤。

中共總書記習近平在2015年設立火箭軍，旨在令解放軍更有能力對外投射中國力量，同時將軍隊更直接置於自己領導之下。火箭軍的動向備受關注的原因之一，是它掌握和控制中國的常規飛彈和核飛彈。根據火箭軍官方微博帳號，火箭軍自8月以來已經進行了至少兩次演習和訓練。

中國軍方近期成為外界焦點，包括火箭軍高層自今年3月起因涉及貪腐及洩密而接連被整肅，包括時任司令員李玉超更已被紀檢單位帶走調查，習近平多次在涉軍場合強調軍隊反腐。

除了火箭軍外，路透15日報導，至少兩周沒有公開露面的中國國防部長李尚福已經遭到中國當局調查，相信與軍事裝備採購有關。